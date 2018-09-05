Главные новости
В миреЛавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и СШАВ миреВоенная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооруженияВ миреСША согласились с позицией России по поводу террористов в Идлибе
Экономика

"Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира"

Переговоры активизировались после снятия с Керимова обвинений по подозрению в уклонении от уплаты налогов во Франции

"Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира"
Член комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Структуры сенатора Сулеймана Керимова, у которого пока не было интересов на российском розничном рынке, могут приобрести контрольный пакет сети "Детский мир" у АФК "Система" Владимира Евтушенкова, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Переговоры активизировались после снятия с Керимова обвинений по подозрению в уклонении от уплаты налогов во Франции.

АФК "Система" принадлежит 52,1% розничной сети. Еще 14,03% у Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), созданного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation. Остальные бумаги находятся в свободном обращении.

По словам источника "Коммерсанта" в инвестиционных кругах, Керимов начал изучать возможность покупки у АФК пакета "Детского мира" около года назад. Но после задержания сенатора в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов процесс остановился. В декабре 2017 года "Система" хотела провести ускоренное SPO "Детского мира", продать инвесторам 5% акций за 3,3 млрд руб., исходя из цены в 90 руб. за бумагу, но сделка сорвалась. В день закрытия книги заявок, 12 декабря, Арбитражный суд Башкирии в рамках обеспечительных мер по иску "Роснефти" на 131,6 млрд руб. арестовал активы "Системы", в том числе пакет в "Детском мире". В конце года АФК заключила с "Роснефтью" мировое соглашение, договорившись выплатить нефтяной компании 100 млрд руб. Пакет корпорации в "Детском мире" был заложен по кредиту перед Газпромбанком и РФПИ на 40 млрд руб., взятому для исполнения этих обязательств.

В марте 2018 года "Система" планировала провести еще одну попытку SPO "Детского мира", предложив инвесторам 25% акций, но затем от идеи отказалась. В конце июня французские власти сняли обвинения с Керимова. После этого переговоры с "Системой" о покупке контроля в "Детском мире" активизировались, утверждает источник газеты. В июле АФК сообщила о досрочном погашении кредита перед Газпромбанком и РФПИ, что позволило снять залог с доли "Системы" в "Детском мире" и сделало возможной продажу пакета.

В августе Евтушенков говорил, что на контрольную долю в ритейлере есть семь претендентов. В "Системе" заявили, что не комментируют детали переговоров по продаже активов. Представитель семьи Керимова утверждает, что переговоров нет.

Торги акциями "Детского мира" на "Московской бирже" 4 сентября закрылись на уровне 90,45 руб. за бумагу, капитализация снизилась на 0,5%, до 66,84 млрд руб. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов полагает, что "Система" попросит премию за пакет в "Детском мире". По его оценкам, сделка может пройти по ориентиру 119 руб. за акцию (средневзвешенная стоимость бумаг ритейлера, рассчитанная на основе консенсус-прогноза аналитиков). Таким образом, весь пакет "Системы" в рамках сделки может стоить 45,81 млрд руб.

"Детский мир" - крупнейший продавец детских товаров в стране. На 30 июня 2018 года сеть управляла 599 магазинами в России и Казахстане. В январе-июне 2018 года ее выручка выросла на 14,3%, до 48,1 млрд руб., EBITDA - на 38,2%, до 4,1 млрд руб., чистая прибыль - в 2,7 раза, до 1,9 млрд руб. год к году

Керимов занимает 20-е место в рейтинге Forbes с состоянием в $6,4 млрд.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Детский мир, АФК Система, Сулейман Керимов

Новости по теме

Экономика
"Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира""Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира"
Переговоры активизировались после снятия с Керимова обвинений по подозрению в уклонении от уплаты налогов во ФранцииПодробнее
 Капитализация Amazon впервые превысила $1 трлнКапитализация Amazon впервые превысила $1 трлн
До этого единственной современной компанией в США, которая стоит больше $1 трлн, была AppleПодробнее
 Всю недвижимость мира оценили в $280,6 трлнВсю недвижимость мира оценили в $280,6 трлн
Совокупная стоимость всей жилой недвижимости России в конце 2017 года составила $2,9 трлнПодробнее
 Вступил в силу закон о финансовом омбудсменеВступил в силу закон о финансовом омбудсмене
На новую должность назначен бывший советник председателя Банка РоссииПодробнее
Трамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТАТрамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА
Президент США назвал соглашение "одной из худших торговых сделок"Подробнее
 Правкомиссия одобрила увеличение катарским фондом QIA доли в "Роснефти"Правкомиссия одобрила увеличение катарским фондом QIA доли в "Роснефти"
Речь идет о покупке фондом 14,6% акций нефтекомпанииПодробнее
 Группа "М.Видео-Эльдорадо" закрыла сделку по покупке сети Media Markt в РоссииГруппа "М.Видео-Эльдорадо" закрыла сделку по покупке сети Media Markt в России
Ритейлер начнет ребрендинг магазинов Media Markt с 1 сентябряПодробнее
 РФ оказалась под угрозой запрета поставок из США криптографических модулей платежных системРФ оказалась под угрозой запрета поставок из США криптографических модулей платежных систем
Пока планируется, что платежные системы перейдут на отечественные модули к 2024 годуПодробнее
 Минэкономразвития не поддержало законопроект о назначении АСВ единым ликвидатором банковМинэкономразвития не поддержало законопроект о назначении АСВ единым ликвидатором банков
Проект был предложен для обсуждения МинфиномПодробнее
 Трамп пригрозил выходом США из ВТОТрамп пригрозил выходом США из ВТО
Президент США считает, что организация ущемляет интересы его страныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 сентября6 фото
04 сентября
Фотохроника 4 сентября
Тайфун "Джеби" достиг западного побережья Японии7 фото
04 сентября
Тайфун "Джеби" достиг западного побережья Японии
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и СШАВ миреВоенная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооруженияВ миреСША согласились с позицией России по поводу террористов в ИдлибеЭкономикаКапитализация Amazon впервые превысила $1 трлнВ миреСМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции ИдлибВ РоссииФинансовых гарантий "Натали Турс" не хватит для выплат всем пострадавшим

Бывший владелец пермского клуба "Хромая лошадь" досрочно вышел на свободу

Бывший владелец пермского клуба "Хромая лошадь" досрочно вышел на свободуАнатолий Зак освободился после перерасчета срока по закону "день за полтора в СИЗО" Подробнее

Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП в Можайском районе Подмосковья

Абэ обсудит вопрос о мирном договоре на встрече с Путиным "на полях" ВЭФ

Немецкий владелец "ЭкоНивы" отложил IPO из-за "политической ситуации" в РФ

Сибирский экспортер леса возобновил поставки через Северный морской путь после 10 лет перерыва

В южнокорейской армии оценили сроки разминирования демилитаризованной зоны в 200 лет

Микроавтобус в лобовую столкнулся с грузовиком в Подмосковье

Один человек погиб и трое ранены при взрыве в городе Поти в Грузии

РФ возобновила поставки угля на экспорт через северокорейский порт Раджин

Три человека пострадали при взрыве на кемеровском заводе "Азот"

Более 400 рейсов отменены в Японии из-за тайфуна

300 человек пропали без вести Подробнее

Нефть Brent подешевела до $77,81 за баррель на ослаблении угрозы урагана "Гордон"

Из-за землетрясения в больнице челябинского Катав-Ивановска пошли трещины

Фондовые индексы США завершили снижением первую торговую сессию сентября

"Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира"

"Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира"Переговоры активизировались после снятия с Керимова обвинений по подозрению в уклонении от уплаты налогов во Франции Подробнее

Что случилось этой ночью: среда, 5 сентября

Тайфун Джеби в России и конфронтация в отноошениях РФ и США Подробнее

Тайфун "Джеби" вызвал сход селевых потоков на Сахалине

Возникший селевой поток сошел в водохранилище сахалинского города Макарова, оставив его без чистой воды Подробнее

Бортовые самописцы разбившегося в Иркутской области Ми-8 переданы специалистам МАК

Бортовые самописцы разбившегося в Иркутской области Ми-8 переданы специалистам МАК"Черные ящики" находятся в удовлетворительном состоянии Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');