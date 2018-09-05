"Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Структуры сенатора Сулеймана Керимова, у которого пока не было интересов на российском розничном рынке, могут приобрести контрольный пакет сети "Детский мир" у АФК "Система" Владимира Евтушенкова, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Переговоры активизировались после снятия с Керимова обвинений по подозрению в уклонении от уплаты налогов во Франции.

АФК "Система" принадлежит 52,1% розничной сети. Еще 14,03% у Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), созданного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation. Остальные бумаги находятся в свободном обращении.

По словам источника "Коммерсанта" в инвестиционных кругах, Керимов начал изучать возможность покупки у АФК пакета "Детского мира" около года назад. Но после задержания сенатора в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов процесс остановился. В декабре 2017 года "Система" хотела провести ускоренное SPO "Детского мира", продать инвесторам 5% акций за 3,3 млрд руб., исходя из цены в 90 руб. за бумагу, но сделка сорвалась. В день закрытия книги заявок, 12 декабря, Арбитражный суд Башкирии в рамках обеспечительных мер по иску "Роснефти" на 131,6 млрд руб. арестовал активы "Системы", в том числе пакет в "Детском мире". В конце года АФК заключила с "Роснефтью" мировое соглашение, договорившись выплатить нефтяной компании 100 млрд руб. Пакет корпорации в "Детском мире" был заложен по кредиту перед Газпромбанком и РФПИ на 40 млрд руб., взятому для исполнения этих обязательств.

В марте 2018 года "Система" планировала провести еще одну попытку SPO "Детского мира", предложив инвесторам 25% акций, но затем от идеи отказалась. В конце июня французские власти сняли обвинения с Керимова. После этого переговоры с "Системой" о покупке контроля в "Детском мире" активизировались, утверждает источник газеты. В июле АФК сообщила о досрочном погашении кредита перед Газпромбанком и РФПИ, что позволило снять залог с доли "Системы" в "Детском мире" и сделало возможной продажу пакета.

В августе Евтушенков говорил, что на контрольную долю в ритейлере есть семь претендентов. В "Системе" заявили, что не комментируют детали переговоров по продаже активов. Представитель семьи Керимова утверждает, что переговоров нет.

Торги акциями "Детского мира" на "Московской бирже" 4 сентября закрылись на уровне 90,45 руб. за бумагу, капитализация снизилась на 0,5%, до 66,84 млрд руб. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов полагает, что "Система" попросит премию за пакет в "Детском мире". По его оценкам, сделка может пройти по ориентиру 119 руб. за акцию (средневзвешенная стоимость бумаг ритейлера, рассчитанная на основе консенсус-прогноза аналитиков). Таким образом, весь пакет "Системы" в рамках сделки может стоить 45,81 млрд руб.

"Детский мир" - крупнейший продавец детских товаров в стране. На 30 июня 2018 года сеть управляла 599 магазинами в России и Казахстане. В январе-июне 2018 года ее выручка выросла на 14,3%, до 48,1 млрд руб., EBITDA - на 38,2%, до 4,1 млрд руб., чистая прибыль - в 2,7 раза, до 1,9 млрд руб. год к году

Керимов занимает 20-е место в рейтинге Forbes с состоянием в $6,4 млрд.