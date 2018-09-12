Рубль укрепился к доллару и евро благодаря росту ОФЗ и цен на нефть

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в среду вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту рынка ОФЗ и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 68,83 руб. в 19:00, что на 57,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,06 руб., опустившись на 54,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 56,4 копейки - до 73,88 рубля.

Новостной фон

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах на фоне роста цен ОФЗ. Котировки бумаг российского госдолга поднимаются второй день подряд после непрерывного падения с конца августа. Дополнительную поддержку рубль получает от некоторой стабилизации на рынках валют развивающихся экономик. Турецкая лира растет вечером в среду на 1,33%, южноафриканский рэнд - на 1%, индийская рупия - на 0,99%, мексиканский песо - на 0,74%.

В свою очередь, к вечеру среды индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI увеличился на 0,91%, до 132,92 пункта. С закрытия понедельника - дня, когда индекс упал до минимальной отметки с июня 2016 года в 130,52 пункта, - рост показателя составил более 1,7%, в том числе благодаря решению Минфина РФ отменить проведение традиционного аукциона по размещению ОФЗ из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Это уже третья отмена аукциона за последние четыре недели, причем неделей ранее Минфин объявил об отмене аукциона всего за несколько минут до его начала при обвальном падении курса рубля и котировок в секторе ОФЗ.

Минфин, во вторник в очередной раз принявший решение отменить аукцион по размещению ОФЗ, продолжит гибко действовать на внутреннем долговом рынке, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. "Тактически мы подстраиваемся к ситуации на рынке. Когда мы видим, что идет переоценка рисков на глобальных рынках, естественно, Россия не в вакууме находится, она тоже часть глобальных рынков. Мы, соответственно, свои первичные операции на первичном рынке подстраиваем так, чтобы они не усиливали в ту или другую сторону такую переоценку. Как только мы увидим, что рынок сбалансировался и переоценка прошла, мы вернемся к обычной практике размещения", - сказал он журналистам.

Колычев также прокомментировал ситуацию на внутреннем валютном рынке, отметив, что текущий курс рубля в последнее время очень сильно отклонился от справедливых значений. "Какой он может быть? Такое неблагодарное занятие (оценивать - ИФ), но явно, что мы сейчас очень сильно от него отклонились", - отметил замминистра.

ЦБ РФ 10 сентября не покупал валюту для Минфина, следует из данных Банка России. Минфин с 7 сентября по 4 октября планирует приобрести валюту на 426,9 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 21,3 млрд рублей. Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.

Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом". Эксперты обращают особое внимание на риторику регулятора относительно будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП).

В частности, как сообщила ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина, индекс потребительских цен возвращается к цели в 4% чуть быстрее, чем прогнозировал регулятор. Это происходит в том числе из-за внешних факторов и курсовой динамики рубля. Как следствие, сейчас немного факторов, которые бы говорили за снижение ключевой ставки. "Есть факторы, значительное число факторов, которые говорят о сохранении ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют вынести, положить на стол и вопрос возможного повышения ставки", - сказала глава ЦБ в прошлый вторник.

В среду состоятся очередные слушания в профильных комитетах Сената США по вопросам дополнительных антироссийских санкций. При этом ожидается, что президент США Дональд Трамп может подписать указ, который предусматривает введение санкций против иностранцев, которые пытаются вмешаться в выборы в США, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. Источники издания указали, что Трамп планирует подписать указ в среду, однако из-за активной подготовки к приходу урагана "Флоренс" подписание может состояться позднее.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться после публикации отчета Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США о коммерческих запасах топлива в стране. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 0,75% и торгуются на уровне $79,65 за баррель. Отметку в $80 за баррель цены превысили впервые с 22 мая. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на 2,08% - до $70,76 за баррель.

Во вторник оба сорта выросли в цене более чем на 2% на данных Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в США рухнули на прошлой неделе на 8,64 млн баррелей, рекордными темпами с июля. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Согласно официальным данным министерства энергетики, опубликованным в среду, резервы нефти упали на 5,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 7 сентября, при прогнозном снижении на 2,7 млн баррелей.

Итоги торгов

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 сентября на 40,16 копейки, до 69,5728 руб., и уменьшил курс евро на 74,54 копейки, до 80,6488 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в среду на 64,59 копейки по отношению ко вторнику и составил 69,4118 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 67,26 копейки и составил 69,2915 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 547,888 млн, из которых $1 млрд 155,365 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 392,523 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 86,84 копейки, до 80,469 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 74,53 копейки и составил 80,311 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR535,949 млн, из которых EUR210,149 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR325,8 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу увеличились в среду, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,24% годовых. В свою очередь, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 6 б.п. - до 7,47% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев увеличились на 2 б.п. каждая - до 7,62%, 7,83% и 7,86% годовых соответственно.