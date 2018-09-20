ВС РФ отменил акты об отмене льгот по налогам из-за опоздания с их подтверждением

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отменил акты нижестоящих инстанций, которые сочли правомерным лишение налогоплательщика льгот из-за нарушения срока предоставления необходимых сведений. Эту позицию судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ сформулировала при рассмотрении налогового дела ООО "Медицинский центр "Сибирское здоровье", которое имеет право на нулевую ставку по налогу на прибыль.

Декларацию по налогу за прибыль за 2015 год и документы, необходимые, чтобы обосновать применение льготной налоговой ставки, "Сибирское здоровье" должно было подать до 28 марта 2016 года, но сделано это было позже. Первичная декларация в налоговые органы поступила 4 апреля, уточненная - 8 июня, а остальные сведения, среди которых, например, доля доходов от медицинской деятельности - 7 апреля.

Налоговики провели камеральную проверку уточненной декларации и по ее итогам 10 ноября 2016 года вынесли решение о привлечении "Сибирского здоровья" к ответственности за совершение налогового правонарушения. Компанию обязали доплатить в бюджет 8,69 млн рублей, включая пени и штраф.

"Сибирское здоровье" попробовало обжаловать это решение, но ни в административном порядке, ни в судебном сделать это не смогло. Суды сочли, что налогоплательщик потерял право на льготное налогообложение, так как не подал необходимые сведения в срок, и должен заплатить налог на прибыль по ставке 20%.

Это неверно, следует из опубликованного в четверг определения СКЭС ВС РФ. Позиция коллегии базируется на пункте 1 статьи 81 Налогового кодекса (НК) РФ и пункте 5 постановления пленума Высшего арбитражного суда РФ N57 от 30 июля 2013 года. Первый из этих документов среди прочего устанавливает, что уточненная налоговая декларация, представленная после установленной даты, не считается поданной с нарушением срока. Во втором отмечается, что налогоплательщик имеет возможность использовать право на налоговую льготу путем подачи уточненной налоговой декларации, заявления в рамках проведения выездной налоговой проверки либо заявления в налоговый орган при уплате налога на основании налогового уведомления.

Из этого СКЭС ВС РФ сделала вывод, что сам по себе пропуск срока подачи первичной декларации и сведений о выполнении условий для применения льготной налоговой ставки не является основанием для лишения налоговой льготы.

Дополнено это заключение и доказательством "от противного". При ином подходе, то есть если допустить, что опоздание с подачей документов ведет к аннулированию льготы, обязанность применить налоговую ставку 20% "приобретает характер штрафной санкции за нарушение срока представления сведений", говорится в кассационном определении. При этом, развивает свою логику, СКЭС ВС РФ отмечает, что такая ответственность возлагается на налогоплательщика, который использовал льготу законно. Но это противоречит закону, следует из кассационного определения. "Меры налоговой ответственности должны быть прямо предусмотрены в [Налоговом кодексе], а их применение - отвечать требованиям соразмерности и справедливости", - говорится в документе.

В итоге СКЭС ВС РФ отменила акты нижестоящих инстанций в части доначисления налога на прибыль и уплаты пени и штрафа. Соответствующее решение налоговых органов признано недействительным.