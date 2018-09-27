Силуанов заявил о возможной отмене неэффективных налоговых льгот

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Некоторые неэффективные налоговые льготы могут быть отменены, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

Он отметил, что правительство сейчас готовит проект методики оценки эффективности налоговых льгот, который может быть принят в ближайшее время. "На основании этой методики оценим и те льготы, которые сегодня предоставлены. Согласен с вами, что значительная часть из них не работает, не является эффективной, и может быть по ним принято решение о ликвидации этой льготы", - обратился Силуанов к депутатам.

Он отметил, что уже подготовлена методика оценки эффективности налоговых льгот на региональном уровне, которая будет применяться в рамках межбюджетных отношений. "Что касается оценки эффективности льгот на федеральном уровне, то действительно, я согласен, это большие ресурсы. (. . .) Мы такую работу, это непростая работа, мы ее сейчас начали проводить с учетом такой методики. Проект методики мы, к сожалению, еще не утвердили на правительстве - такой акт, который говорит, как считать эффективность льгот на федеральном уровне. Проект такой методики сейчас разрабатывается в экономических ведомствах правительства, и я думаю, что в ближайшее время мы ее примем", - добавил первый вице-премьер.