Дума приняла в первом чтении законопроект о продлении льготной оплаты штрафов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий 20 дополнительных дней на оплату административного штрафа с 50-процентной скидкой по ходатайству оштрафованного лица, если почтовое отправление поступило позже этого срока.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 31.8 и 32.2 КоАП. Документ подготовлен МВД России во исполнение постановления Конституционного суда РФ по делу о проверке конституционности части 1.3 статьи 32.2 КоАП в связи с жалобой гражданина Юрия Рейнхиммеля.

"Постановлением Конституционного Суда признана не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 35 (часть 1), 45 и 46 (части 1 и 2) часть 1.3 статьи 32.2 КоАП в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования ею исключается возможность восстановления 20-дневного срока, установленного для уплаты административного штрафа, назначенного в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 КоАП, в размере половины суммы наложенного штрафа в случае, когда копия постановления о назначении штрафа, направленная привлечённому к административной ответственности лицу по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения", - говорится в сопроводительных документах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данный законопроект должен восстановить справедливость в отношении российских автолюбителей. "Нередки случаи, когда заказное письмо с уведомлением о необходимости заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения, задерживается и человек по независящим от него причинам лишается права на льготу, это ставило автомобилистов в неравное положение. Вмешался Конституционный Суд, и Госдума поддержала решение, которое направлено на защиту законных прав граждан", - сказал он.