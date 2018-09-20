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ВС РФ разрешил пересматривать все решения арбитражных судов при отмене правовых актов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Пленум Верховного суда (ВС) РФ отменил правило, по которому экономические споры можно было пересматривать по новым обстоятельствам только в том случае, если положенный в основу судебного решения нормативный правовой акт (НПА) был признан недействующим с даты его принятия. Теперь пересмотру будут подлежать все подобные дела - вне зависимости от того, с какого момента незаконный документ был изъят из правовой системы.

Соответствующие изменения внесены в четверг в постановление пленума Высшего арбитражного суда РФ от 30 июня 2011 года № 52 "О применении положений Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам". Из него исключается абзац третий пункта 7, который устанавливал, что признание недействующим или отмена правового акта как не соответствующего закону не является обстоятельством для пересмотра судебного спора - за исключением случаев, когда данный НПА признан недействующим с момента его принятия.

Это решение пленум ВС РФ принял с учетом позиции Конституционного суда (КС) РФ по делу ООО "Альбатрос". Оно добилось отмены решения властей Санкт-Петербурга ограничить пространство для остановки и стоянки речных судов, но не смогло убедить арбитражные суды восстановить разорванные договоры аренды акватории. Суды сочли, что этого сделать нельзя, так как арендные отношения были прекращены, когда оспоренное постановление городских властей еще действовало.

КС объявил этот подход неверным. Соответствующие положения АПК РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не препятствуют пересмотру по новым обстоятельствам вступившего в законную силу судебного акта, если положенный в его основу НПА признан недействующим, говорилось в постановлении КС РФ № 29-П от 6 июля 2018 года. Не имеет значения, с какого момента этот правовой акт признан недействующим, отметили конституционные судьи.

В противном случае, то есть если бы пересмотр экономического спора допускался только в том случае, когда базовый документ признан недействующим с момента принятия, судебная защита не была бы полноценной, указал КС РФ. Невозможность для заявителя извлечь благоприятные правовые последствия из судебного решения об оспаривании НПА имела бы целый ряд негативных последствий для заявителя, констатировали судьи КС РФ. Это и обесценивание права на обращение в суд, и лишение стимулов к защите своих прав всеми не запрещенными законом способами, и подрыв доверия к правосудию. Кроме того, заявитель, добившийся отмены незаконного НПА, был бы поставлен в неравное положение по сравнению с теми, кто будет испытывать на себе положительное воздействие его победы, не приложив собственных усилий для исправления правового поля, говорилось в постановлении КС РФ.

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Теги: Верховный суд РФ
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