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Замминистра финансов РФ заявил о желании бизнеса России и Германии сотрудничать вопреки санкциям

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Бизнес-элиты России и Германии хотят сотрудничать вопреки антироссийским санкциям Европейского союза (ЕС), а внешняя политика не должна противоречить экономическим интересам обеих стран, заявил заместитель министра финансов РФ, председатель правления Совета российской экономики в ФРГ Алексей Лавров.

"Собравшись здесь (на российско-германском экономическом конгрессе в Берлине - ИФ), бизнес-элиты Германии и России посылают четкий сигнал своим правительствам - мы хотим дружить. Внешнеполитические моменты не должны противоречить существующим экономическим интересам", - сообщил Лавров в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

Он также отметил, что "нынешний форум стал самым крупным за последние четыре года".

Отвечая на вопрос издания, отразились ли санкции Евросоюза на составе участников конгресса с немецкой стороны, замминистра финансов РФ уточнил, что "у немцев были опасения, связанные с санкциями, бизнесу требовалось время, чтобы разобраться в ситуации".

"Поэтому да, из-за антироссийских мер ЕС количество участников (конгресса - ИФ) уменьшилось. Встреча прошлого года привлекла меньше представителей реального бизнеса. Участвовали в основном консалтинговые компании, адвокаты, что несколько размывало ощущение полноценного диалога наших стран", - сказал А.Лавров.

"Но состав участников нынешнего года кардинально отличается от предыдущих - приехал реальный российский бизнес. А для немецкой стороны очень важно знать, кто к ним приехал, им нужен предметный диалог", - добавил замминистра.

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Теги: Россия, Германия

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