Экономика

Michael Kors купит Versace за 1,83 млрд евро и переименуется в Capri Holdings

Донателла Версаче продолжит выполнять обязанности креативного директора бренда

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Производитель дизайнерской одежды и сумок Michael Kors Holding Ltd покупает итальянский дом моды Gianni Versace SpA за 1,83 млрд евро, что станет важным шагом в его стратегии создания мультибрендовой модной империи.

После закрытия сделки Michael Kors возьмет новое название - Capri Holdings Limited, говорится в пресс-релизе компании.

"Покупка Versace является важной вехой для нашей группы. Versace был основан в 1978 году и в течение 40 лет является образцом итальянской моды в люксовом сегменте", - заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор Michael Kors Джон Айдол.

По его словам, компания привержена инвестициям в развитие бренда Versace и рассчитывает вывести его на годовую выручку в размере более $2 млрд.

"Мы уверены, что преимущества брендов Michael Kors и Jimmy Choo, а также приобретение Versace, создают основу для наращивания прибыли и выручки объединенной группы на многие годы вперед", - отметил Айдол.

Донателла Версаче, занимающая пост креативного директора Versace, продолжит отвечать за это направление, добавил он. Во главе Versace останется ее нынешний главный исполнительный директор Джонатан Эйкройд.

Michael Kors профинансирует приобретение Versace за счет имеющихся в распоряжении компании денег, а также заемных средств. В соответствии с условиями сделки, члены семьи Версаче получат долю в Capri Holdings Limited общей стоимостью 150 млн евро.

"На новое имя нас вдохновил легендарный остров, который долгое время является признанным культовым, гламурным и люксовым направлением, - отмечают в Michael Kors. - Эффектный островной объект - три скалы, образовавшиеся более 200 млн лет назад, - символ безвременного достояния и сильных основ, которые являются ключевыми для каждого из трех брендов нашей глобальной группы".

Дом моды Gianni Versace был основан в 1978 году в Милане. Versace специализируется на дизайне, производстве и реализации товаров класса "люкс" - от модной одежды haute couture и коллекций готовой одежды до аксессуаров, ювелирных украшений, часов, очков, парфюмерии и товаров для дома. Versace, фирменным логотипом которого является голова медузы, известен своим эпатажным стилем, в частности, смелым использованием леопардового принта.

Сеть Versace включает в себя более 200 бутиков в крупных городах и свыше 1,5 тыс. оптовых дистрибьютеров по всему миру.

С 1997 года, когда был убит основатель дома моды Джанни Версаче, им управляют его сестра Донателла Версаче, занимающая пост креативного директора, а также брат Санто Версаче, возглавляющий совет директоров Gianni Versace SpA.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Michael Kors, Versace

Новости по теме

Экономика
Страх перед вторичными санкциями отпугнул иностранные компании от "РусАла"Страх перед вторичными санкциями отпугнул иностранные компании от "РусАла"
Зарубежные фирмы проявляют интерес к технологиям российской алюминиевой компании, но дают понять, что пока санкции в силе, они не смогут сотрудничатьПодробнее
 Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир"Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир"
К середине 2020 года на карты национальной платежной системы вслед за работающими бюджетниками переведут всех пенсионеровПодробнее
 Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"
По сообщению компании, Страшнов ушел "по личным причинам"Подробнее
 Michael Kors собрался купить Versace за $2 млрдMichael Kors собрался купить Versace за $2 млрд
Ранее компания купила обувной бренд Jimmy Choo и теперь стремится создать в США мультибрендовую модную империюПодробнее
Нефть Brent впервые с 2014 года выросла до $80,51Нефть Brent впервые с 2014 года выросла до $80,51
Рост цен вызван опасениями дефицита из-за санкций СШАПодробнее
 WSJ сообщила об угрозе американским фермерам со стороны производителей зерна в РФWSJ сообщила об угрозе американским фермерам со стороны производителей зерна в РФ
Издание отмечает, что в США наблюдается самая мощная с 1980-х волна закрытия фермПодробнее
 "Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New Stream"Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New Stream
По данным "Ъ", группа вовремя не купила нефть из-за возможных финансовых трудностейПодробнее
 США и Китай ввели новые ввозные пошлины на товары друг другаСША и Китай ввели новые ввозные пошлины на товары друг друга
Вашингтгон предлагает начать переговоры по торговым разногласиям, Пекин грозит отказаться от нихПодробнее
 "Газпром" утратил лидерство в рейтинге S&P Global Platts"Газпром" утратил лидерство в рейтинге S&P Global Platts
Первое место заняла американская компания ExxonMobil, большой рывок сделал российский "ЛУКОЙЛ" - с шестого на второе местоПодробнее
 В Минске сообщили о решении с Россией вопроса нефтяных пошлинВ Минске сообщили о решении с Россией вопроса нефтяных пошлин
Президенты двух стран урегулировали вопрос по телефону на следующий день после переговоров в СочиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 сентября6 фото
24 сентября
Фотохроника 24 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровВ РоссииПогибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами МужестваВ РоссииСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокациейВ РоссииТеррористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФВ миреЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномМоскваПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

В "Единой России" признали влияние пенсионной реформы на результаты партии на выборах

"АвтоВАЗ" проведет делистинг

Глава "Ростеха" Чемезов отметил, что сейчас компания проходит процедуру рекапитализации Подробнее

Бывшему вице-президенту "Росгосстраха" Хачатурову переквалифицировали обвинение

Касаткина вышла в третий круг турнира в Китае

Авиадебошира задержали в аэропорту Новосибирска за угрозы взорвать самолет

ЦБ РФ не увидел проблем в снижении доли нерезидентов в ОФЗ до 25%

Пушилин сдал 18 томов подписей для регистрации кандидатом на пост главы ДНР

"Аэрофлот" внес в "черный список" первых авиадебоширов

"Аэрофлот" внес в "черный список" первых авиадебошировТрое нарушителей не смогут пользоваться услугами авиакомпании на протяжении года Подробнее

Кабмин Израиля обязал военных поддерживать координацию с РФ

Экс-футболист сборной Италии Росси попался на допинге

Британский самолет провел разведку вблизи побережья Крыма

Орешкин назвал рубль устойчивым на фоне валют стран с развивающейся экономикой

Michael Kors купит Versace за 1,83 млрд евро и переименуется в Capri Holdings

Донателла Версаче продолжит выполнять обязанности креативного директора бренда Подробнее

Мхи восточной Антарктиды высохли из-за изменения климата

Ученые нашли первые свидетельства того, что изменение климата в восточной Антарктиде влияет на наземные экосистемы Подробнее

Сироткин рассказал о целях на домашний этап "Формулы-1"

"Оренбург" стал первым участником 1/8 финала Кубка России по футболу

В рейтинге вузов по самому высокому баллу ЕГЭ при приеме на бюджет сменился лидер

Движение на участке Транссиба в Забайкальском крае остановлено после схода вагонов

Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Нетаньяху заявил о договоренности с Путиным по встрече израильских и российских военных

Арест предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины продлен

Погибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами Мужества

Погибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами МужестваМинобороны оказывает помощь семьям погибших Подробнее

Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике отстранен от работы

Минпромторг и Минкомсвязи подготовили проект параметров оборудования под "закон Яровой"

Самый большой стул России вернулся на свое место в Дубне

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');