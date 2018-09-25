Рубль стабилизировался к доллару и евро вечером во вторник

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США лишь немного снижается, евро повышается на Московской бирже во вторник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине после перечисления в бюджет основных налоговых выплат сентября, произведенного в течение дня, и снижения темпов роста цен на нефть.

Курс доллара США составил 65,81 руб. в 19:00, что на 2,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 77,45 руб., поднявшись на 8,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала всего на 2,34 копейки - до 71,05 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял укрепление, продемонстрированное в первой половине дня, что связано со снижением потребности в рублевой ликвидности со стороны компаний после перечисления в бюджет основных выплат по НДС, акцизам и НДПИ. В целом, во вторник, 25 сентября, компании должны были уплатить порядка 1 трлн рублей.

При этом основное внимание рынка сосредоточено на ФРС США, которая во вторник начинает двухдневное заседание. Ожидается, что по его итогам регулятор повысит процентные ставки восьмой раз с конца 2015 года. Большинство аналитиков и участников рынка ожидают повышения процентных ставок по итогам сентябрьской встречи руководства ЦБ на 25 базисных пунктов. Исходя из фьючерсов на размер ставки, трейдеры оценивают вероятность ее подъема в 92%.

Минфин России вновь отменил аукцион по размещению ОФЗ. Как отметило ведомство в информационном сообщении по этому поводу, аукцион был отменен в целях содействия дальнейшей стабилизации ситуации на долговом рынке.

Ранее, 12 и 19 сентября Минфин также не проводил размещение госдолга в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Последний раз Минфин проводил соответствующий аукцион 29 августа, в то время как аукцион, намеченный на 5 сентября, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок из-за резко возросшей волатильности на финансовом рынке. До этого, 22 августа, Минфин отказался проводить аукцион по размещению ОФЗ из-за роста волатильности на финансовых рынках.

Доля нерезидентов во вложениях в ОФЗ снизилась примерно до 25%, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова на конференции Fitch по макроэкономике и банковскому сектору. "Нерезиденты не успели увеличить свои вложения до такой степени. В настоящее время доля составляет где-то 25% и с начала апреля где-то на 500 млрд изменилась", - сказала Данилова. Она отметила, что "в последнюю неделю ситуация успокоилась, доходность во многом вернулась к прежнему уровню".

Ранее ЦБ сообщал, что на 1 сентября доля нерезидентов составляла 26,6%.

Мораторий на покупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила, который ЦБ РФ на фоне повышенной волатильности ввел сначала до октября, а затем продлил до конца года, стал одним из факторов стабилизации курса рубля наряду с изменением внешних факторов, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

"В предыдущие несколько недель очень сильно влияла ситуация с развивающимися странами, и конечно, рубль и Россия не в вакууме находятся, они с оглядкой на эти процессы тоже торговались. Сейчас ситуация несколько успокоилась, и вот мы видим аналогичную реакцию в рубле", - сказал он журналистам во вторник.

"И плюс ЦБ предпринял меры по обеспечению финансовой стабильности и снижению волатильности на финансовом рынке, в том числе в части своих операций на валютном рынке - это довольно серьезные объемы, если посчитать до конца года, то с момента приостановки в середине августа это порядка $25-27 млрд. И это, очевидно, будет помогать стабилизировать валюту", - отметил он.

В свою очередь, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что рубль на фоне валют таких развивающихся стран, как ЮАР, Индия, Бразилия, Аргентина, Турция, выглядит очень устойчиво.

"Есть две главные причины. У нас хорошая общая макроэкономическая ситуация, у нас бездефицитный бюджет. У нас положительное сальдо текущего счета, умеренный внешний долг. Это обеспечивает общую стабильность", - сказал Орешкин.

"Вторая история - это работающий механизм изъятия нефтяных сверхдоходов, который в том году запущен. Сейчас Центральный банк приостановил покупку валюты по этому механизму (до конца года - ИФ), и предложение на рынке увеличилось примерно на $6 млрд в месяц", - пояснил Орешкин причины устойчивости рубля.

"Это, конечно, обеспечивает стабильность рынку. У нас идет отток капитала с рынка государственных ценных бумаг. За последние несколько месяцев потеряно порядка 300 млрд рублей, иностранные инвесторы вывели. Но это все позволяет балансировать, и в целом ситуация устойчивая", - подчеркнул министр.

В свою очередь, аргентинский песо падает более чем на 3% в паре с долларом из-за отставки председателя Центрального банка Аргентины Луиса Капуто всего через три месяца после вступления в эту должность. Капуто, бывший трейдер Citigroup и Deutsche Bank, который ранее занимал пост министра финансов, объяснил свое решение покинуть пост главы Центробанка причинами личного характера.

"Решение об отставке связано с личными причинами при наличии уверенности в том, что новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) восстановит доверие к бюджетному, финансовому, монетарному и валютному режимам", - говорится в заявлении аргентинского ЦБ, опубликованном во вторник.

Аргентина переживает самый тяжелый валютный кризис за последние 17 лет, и основной задачей 53-летнего Капуто на посту главы Центробанка была стабилизация курса песо, который рухнул на 50% в этом году. Аргентинский ЦБ 30 августа поднял ключевую процентную ставку сразу на 15 процентных пунктов - до 60% годовых с 45%. В настоящее время ставка аргентинского ЦБ является самой высокой в мире.

Цены на нефть эталонных марок продолжают рост в ходе торгов во вторник, несмотря на очередные заявления президента США Дональда Трампа о нефтяном рынке и роли ОПЕК. Brent держится выше $82 за баррель впервые с осени 2014 года на оптимистичных прогнозах спроса и ожиданиях, что Иран сократит поставки на нефти на мировой рынок из-за санкций США.

Ноябрьский фьючерс на Brent к 19:01 по московскому времени поднялся на 0,9%, до $81,93 за баррель. Ранее в ходе торгов котировка достигала $82,55 за баррель. WTI с поставкой в ноябре подорожала на 0,06%, до $72,12 за баррель.

Итоги дня

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 сентября на 33,5 копейки, до 65,8244 руб./$1, и уменьшил курс евро на 30,12 копейки, до 77,3832 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился во вторник на 28,9 копейки по отношению к понедельнику и составил 65,289 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 20,99 копейки и составил 65,7661 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 567,473 млн, из которых $1 млрд 147,755 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 419,718 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 31,89 копейки, до 77,3338 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 25,18 копейки и составил 77,3985 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR594,699 млн, из которых EUR395,166 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR199,433 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России провел во вторник, 25 сентября, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 761,9 млрд рублей (при лимите 2,18 трлн рублей) в среднем по ставке 7,48% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 18 сентября, банки разместили в ЦБ 2 трлн 189,7 млрд рублей (при лимите 2,7 трлн рублей) в среднем по ставке 7,48% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России также провел размещения 13-го, 12-го и 11-го выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 13-го выпуска на 94 млрд 115,7 млн рублей по цене отсечения 99,948% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 685 млрд 979,8 млн рублей. Объем размещения облигаций 12-го выпуска составил 36 млрд 613,5 млн рублей по цене отсечения 99,967% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 297 млрд 845,9 млн рублей. Объем размещения облигаций 11-го выпуска составил 11 млрд 183 млн рублей по цене отсечения 99,986% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 443 млрд 444,3 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,45% годовых. В свою очередь, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,62% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 7,79%, 8,06% и 8,11% годовых соответственно.

"Во вторник Банк России проводил традиционный недельный депозитный аукцион, лимит на котором (2,18 трлн рублей) соответствовал объему средств, размещенных банками неделей ранее (2,19 трлн рублей). Однако отток ликвидности на налоговые платежи (во вторник банки проводили окончательные расчеты по НДПИ, акцизам и НДС) заставил кредитные организации сократить объем размещения на депозитах у регулятора до 1,76 трлн рублей. Индикативная межбанковская ставка MosPrime "овернайт" отреагировала на налоговые платежи лишь символическим изменением, оставшись ниже уровня ключевой ставки ЦБ", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.