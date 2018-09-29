Правительство внесло в Госдуму проект бюджета России на 2019-2021 годы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму проект бюджета России на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, соответствующее уведомление размещено в электронной базе данных палаты.

В этом году часть бюджета внесена в Госдуму в электронном виде, часть - в бумажном.

Ранее, на заседании правительства 25 сентября были уточнены его основные параметры.

Профицит бюджета РФ в процентах к ВВП остался прежним: в 2019 году он составит 1,8% ВВП, в 2020 году - 1,1% ВВП, в 2021 году - 0,8% ВВП.

В проекте бюджета по-прежнему учитывается объем ВВП в 2019 году в размере 105,82 трлн рублей, инфляция (декабрь к декабрю) 4,3%; в 2020 году ВВП - 110,732 трлн рублей, инфляция не выше 3,8%; в 2021 году - 118,409 трлн рублей и 4%, соответственно.

Доходы бюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в том числе дополнительные нефтегазовые доходы, которые по итогам года направляются в Фонд национального благосостояния - 3,369 трлн рублей. Расходы будут на уровне 18,037 трлн рублей. Профицит в абсолютном выражении составит 1,932 трлн рублей.

В 2020 году основные параметры бюджета будут следующие: доходы - 20,218 трлн рублей, в том числе нефтегазовые допдоходы - 2,777 трлн рублей, расходы будут на уровне 18,994 трлн рублей (условно утвержденные - 474,86 млрд рублей), профицит - 1,224 трлн рублей.

В 2021 году доходы ожидаются в размере 20,978 трлн рублей, в том числе дополнительные нефтегазовые - 2,632 трлн рублей, расходы - 20,026 трлн рублей (условно утвержденные - 1,001 трлн рублей), профицит - 951,978 млрд рублей.

В соответствии с программой внутренних заимствований объем чистого привлечения через выпуск ценных бумаг в 2019 году составит 1,705 трлн рублей. На погашение бумаг в этом году планируется направить 720,2 млрд рублей. Таким образом, объем валового привлечения на рынке составит 2,425 трлн рублей. На 2020 год чистое привлечение через выпуск ценных бумаг в рублях запланировано в объеме 1,800 трлн рублей. С учетом расходов на погашение в размере 579,6 млрд рублей объем валового размещения составит 2,380 трлн рублей. В 2021 году РФ планирует чистое привлечение на внутреннем рынке в объеме 1,578 трлн рублей, погашение - 984,79 млрд рублей, валовый объем - 2,562 трлн рублей.

Программа внешних заимствований предусматривает привлечение ежегодно до $3 млрд. При этом на 2019 год также предусматривается возможность выкупа евробондов на сумму до $4 млрд.