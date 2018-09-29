Проект бюджета России на 2019-2021 годы в Госдуме рассмотрят 1 октября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил проект федерального бюджета в профильный комитет по бюджету и налогам, его рассмотрение запланировано на Совете Думы 1 октября.

"Проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов правительство сегодня внесло в Госдуму. Профильный комитет начинает работу уже сегодня с тем, чтобы мы могли рассмотреть его 1 октября, в понедельник, на Совете Госдумы и, приняв решение, направить проект бюджета в регионы и комитеты", - сказал спикер журналистам.

По словам Володина в бюджете должны быть отражены вопросы, связанные с увеличением продолжительности жизни и повышения ее качества, развития медицины и образования, ускорения технологического развития, устойчивого экономического роста и увеличения реальных доходов граждан.