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Экономика

Летний сезон оказался трудным для туроператоров из-за ослабления рубля

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Летний сезон 2018 года стал тяжелым для туроператоров, им пришлось снимать заявленные программы из-за снижения спроса на фоне ослабления рубля, сообщила журналистам во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Каждый летний сезон подкидывает сюрпризы, в этом году сюрприз был связан с курсом валют. И с результатами продаж по акциям раннего бронирования весной. Они были феноменально успешны, и это давало основания считать, что лето будет не менее удачным. Но колебания курсов валют привели к тому, что положительная динамика наблюдалась лишь на единичных направлениях", - рассказала она.

По данным АТОР, первые места по продажам турпакетов заняли Турция, Россия, Греция, Испания, Кипр, Тунис, Болгария, Таиланд, Доминиканская Республика и Хорватия. При этом Турция, Россия, Испания и Тунис показали рост продаж, остальные направления либо сохранили показатели прошлого года, либо их результаты ухудшились.

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"Так, Кипр, Доминикана, Таиланд сохранили показатели прошлого года. Болгария снизилась на 20%. Радужные ожидания туроператоров по итогам акций раннего бронирования не оправдались. Сезон был волнообразным. Впервые за много лет в разгар сезона пришлось оптимизировать программы. На некоторых направлениях - до 20-25%", - добавила Ломидзе.

Она подчеркнула, что оптимизация коснулась рейсов из регионов, а не из Москвы и Петербурга. "Это говорит о том, что основной спрос сосредоточен в городах-миллионниках, в том числе, столичных. Из других городов спрос снизился, что свидетельствует о продолжающемся снижении покупательной способности населения", - подчеркнула эксперт.

Еще одной важной тенденцией сезона, по ее словам, стало сокращение продолжительности пребывания, стоимости поездки, выбор бюджетных направлений, где предлагается all inclusive.

"Мы видим вымывание среднего ценового сегмента. Средняя стоимость туров в разгар сезона в этом году составляла порядка 75-85 тыс. рублей на двоих на неделю с размещением в экономичном отеле 3* на базе all inclusive. Все туры более высокой стоимости пользовались более низким спросом. Еще один важный момент - люди не готовы брать дополнительные услуги на местах. Отсутствие глубины продаж - тоже следствие желания сэкономить. И мы предполагаем, что такая тенденция сохранится и в осенне-зимнем сезоне", - добавила Ломидзе.

В то же время, по ее словам, радует, что люди не готовы отказаться от отдыха: "они выбирают экономичные туры меньшей продолжительности, бюджетные отели, но все равно едут. Общее число поездок соответствует уровню прошлого года".

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Теги: АТОР, рубль

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