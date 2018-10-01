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Более 4 млн россиян отдохнули в Турции с начала года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Турпоток из России в Турцию с января по август 2018 года вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 4 млн человек, сообщает министерство культуры и туризма Турции.

За восемь месяцев страну посетили 4,187 млн россиян, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россияне заняли первое место по числу иностранных туристов в Турции. Второе место по турпотоку в Турцию заняла Германия (3 млн туристов), за ней следуют Великобритания (1,6 млн), Иран (1,5 млн) и Грузия (1,4 млн).

В первую десятку также попали туристы из Болгарии, с января по август Турцию посетили 1,4 млн граждан этой страны, Украины (1 млн), Нидерландов (748 тыс.), Саудовской Аравии (585 тыс.) и Польши (470 тыс.).

Турпоток в Турцию из Китая вырос за восемь месяцев на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 260 тыс. туристов.

Всего с января по август страну посетили 27 млн иностранных туристов, что на 22,9% больше, чем за восемь месяцев 2017 года.

По данным Минтуризма, в высокий сезон с мая по август Турцию посетили 3,6 млн россиян. Из них рекордные 990 тыс. туристов - в июне, 898 тыс. - в июле и 910,5 тыс. граждан РФ в августе. В августе турпоток из России вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иностранный турпоток в августе увеличился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, составив 5,4 млн человек.

Самыми популярными курортами для отдыха в Турции за восемь месяцев стали Стамбул (8,9 млн туристов), провинции Анталья (8,8 млн), Эдирне (2,5 млн), Мугла (2 млн) и Артвин (1,7 млн).

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Теги: Турция

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