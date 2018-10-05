Банк ВТБ подписал с индийской Matix соглашение о кредите на $150 млн

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ВТБ и индийская группа Matix подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает предоставление финансирования в размере $150 млн в эквиваленте в евро.

"Группа Matix является крупнейшим в мире однопоточным комплексом по производству аммиака и карбамида в Западной Бенгалии, Индия. Кредит будет предоставлен для рефинансирования текущего долга и вывода производства на полную мощность", - сообщили журналистам в банке.

Соглашение было подписано в рамках российско-индийского саммита в Дели.