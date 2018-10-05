Главные новости
В РоссииЮжная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"В миреУченые заподозрили Пентагон в работе над биологическим оружиемВ миреСМИ сообщили, что Трамп отправит в отставку министра ВВС
Экономика

Банк ВТБ подписал с индийской Matix соглашение о кредите на $150 млн

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ВТБ и индийская группа Matix подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает предоставление финансирования в размере $150 млн в эквиваленте в евро.

"Группа Matix является крупнейшим в мире однопоточным комплексом по производству аммиака и карбамида в Западной Бенгалии, Индия. Кредит будет предоставлен для рефинансирования текущего долга и вывода производства на полную мощность", - сообщили журналистам в банке.

Соглашение было подписано в рамках российско-индийского саммита в Дели.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Индия, ВТБ, Matix

Новости по теме

Экономика
Греф предложил создать министерство по чрезвычайным ситуациям в digital-сфереГреф предложил создать министерство по чрезвычайным ситуациям в digital-сфере
Глава Сбербанка назвал киберугрозы вызовом будущего, с которым все столкнутся в ближайшее времяПодробнее
 Сбербанк объявил об изменении структуры территориальных банковСбербанк объявил об изменении структуры территориальных банков
Для развития подразделений банк введет ротацию топ-менеджеров, работающих на одном месте более пяти летПодробнее
 "Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторождении"Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторождении
Ранее "Газпром" планировал в обмен войти в месторождения OMV в Северном мореПодробнее
 СМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллараСМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллара
Никаких ограничительных или запретительных мер в отношении валюты не планируетсяПодробнее
СМИ узнали о готовящихся соглашениях в рамках визита Путина в Индию 4-5 октябряСМИ узнали о готовящихся соглашениях в рамках визита Путина в Индию 4-5 октября
Россия и Индия подпишут около десяти соглашений и контрактовПодробнее
 Минфину предложили ввести минимальную цену на пивоМинфину предложили ввести минимальную цену на пиво
"Опора России" считает, что оно не должно стоить дешевле 75 рублей за литрПодробнее
 "Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд"Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд
Деньги направят на погашение задолженности перед "Открытие холдингом"Подробнее
 В правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребленияВ правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребления
Соцнорма составит 300 кВт⋅ч в месяц на домохозяйствоПодробнее
 ЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли РоссииЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли России
Аналитический центр сформулировал для отрасли стратегическую развилку - оставаться "газовым оружием" или внести вклад в ВВП за счет экономического ростаПодробнее
 Российские авиакомпании впервые получили убытки на международных линияхРоссийские авиакомпании впервые получили убытки на международных линиях
Из-за роста цен на керосин общий убыток отрасли за первое полугодие вырос в два раза и достиг 40 млрд рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 октября6 фото
04 октября
Фотохроника 4 октября
Международный автосалон в Париже13 фото
04 октября
Международный автосалон в Париже
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЮжная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"В миреУченые заподозрили Пентагон в работе над биологическим оружиемВ миреСМИ сообщили, что Трамп отправит в отставку министра ВВССпорт"Спартак" сыграл с "Вильярреалом" вничью в матче Лиги ЕвропыВ РоссииРябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях СШАВ миреВ чем Минюст США обвиняет сотрудников российской разведки. Обобщение

В ДТП с участием маршрутки под Тверью погибли 10 человек

ЦБ РФ отозвал лицензию у банков КОР и Флора-Москва

Иркутские власти заявили о внедрении системы видеонаблюдения на курортах

Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"

Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"Ранее сообщалось, что меры были приняты в связи с санкциями со стороны США Подробнее

Банк ВТБ подписал с индийской Matix соглашение о кредите на $150 млн

Пассажиров норильского аэропорта пришлось эвакуировать из-за ложного сигнала о пожаре

Суд обязал Росимущество утилизировать затонувшее судно, угрожающее экологии Магадана

На заправках начнут продавать слабоалкогольные напитки

Что случилось этой ночью: пятница, 5 октября

Как Пентагон мог нарушить Конвенцию о биологическом оружии, почему запуск М-11 откладывается, чем завершился матч "Спартака" и "Вильярреала" Подробнее

Вашингтон заявил о создании "торговой коалиции" для противодействия Китаю

В РЖД заявили о планах внедрить в Индии российские технологии

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Кабардино-Балкарии

Третья японская бизнес-миссия завершила свой визит на Южные Курилы

Ученые заподозрили Пентагон в работе над биологическим оружием

Ученые заподозрили Пентагон в работе над биологическим оружиемПрограмма по использованию насекомых может быть использована для передачи вирусов Подробнее

Двух медведей, пугавших людей, застрелили на Камчатке

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');