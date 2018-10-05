В РЖД заявили о планах внедрить в Индии российские технологии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские технологии в сфере безопасности на железнодорожном транспорте, а также системы управления поездами будут использоваться в Индии.

"Сегодня планируем подписание соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает внедрение российских технологий", - сказал журналистам первый замглавы ОАО "РЖД" Александр Мишарин "на полях" российско-индийского делового форума.

По его словам, первую очередь речь идет об "управлении движением поездов, системах безопасности, внедрении и применение оборудования - стрелочных переводов, создании единого диспетчерского центра".

"Поставка техники, путевых машин и др. Это все идет в рамках общей программы, которая кроме этого предусматривает целый комплекс мероприятий по подготовке кадров, обмен между нашими вузами и разработка совместных проектов в науке", - сказал он. В частности, Мишарин заявил о поставке первой партии в сто вагонов с последующей локализацией.

Кроме того, в этом году будет реализован еще один проект, заметил замглавы РЖД, "организация перевозок, в том числе по коридору "Север-юг", "здание совместного оператора". "Мы считаем, что это один из важнейших проектов, который существенно позволит повысить объемы перевозок и транзиты через российскую федерацию из Индии в Европу и обратно", - сказал Мишарин.