FT узнала об обсуждении собственниками Альфа-банка возможности его продажи

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Собственники Альфа-банка, крупнейшего частного банка России по размеру активов, предлагали ряду банку-конкурентов, включая ВТБ и UniCredit, купить кредитную организацию, сообщает Financial Times со ссылкой на семь осведомленных источников.

В то же время, по данным издания, неформальные переговоры не принесли результата: с UniCredit они прекратились более года назад; с ВТБ они прошли несколько месяцев назад.

Михаил Фридман хотел бы получить за банк $7-8 млрд, пишет газета.

Unicredit - миноритарий банковского холдинга "Альфы": в начале 2016 года он получил 9,9% ABH Holdings S.A. в результате сделки по продаже Укрсоцбанка. У "Альфы" и Unicredit есть опцион на выкуп/продажу пакета по истечении пяти лет с момента закрытия сделки.

Продажа Альфа-банка - один из самых долгоиграющих сюжетов российского банковского рынка. Например, в 2004 году активно обсуждались слухи о покупке крупнейшего частного банка страны британским HSBC, их пришлось публично опровергать Фридману.

Слухи о покупке Альфа-банка ВТБ появились и стали активно муссироваться в Telegram-каналах летом этого года. Тогда куратор розницы в госбанке Владимир Верхошинский занял пост главного управляющего директора Альфа-банка. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что это слухи "на ровном месте".

"Я вам абсолютно честно скажу: мы не покупаем Альфа-банк... в ближайшие три года, по крайней мере", - сказал Костин журналистам в конце ноября. "Мы покупать Альфа-банк не будем по ряду причин. Во-первых, у нас нет таких сегодня аппетитов, это очень крупная покупка, у нас нет ни капитала, да, в общем, и такой задачи", - добавил он.

Альфа-банк, по словам Костина, является своеобразной визитной карточкой частного банкинга в России. "Он нужен, я думаю, для всех, он нам не мешает, он хороший банк, у него есть своя ниша, он неплохо работает. У них своя абсолютно деловая культура, и очень сложной будет консолидация, потому что там абсолютно по-другому все устроено", - добавил глава ВТБ.

Помимо Фридмана и UniCredit, акционерами Альфа-банка через ABH Holdings являются Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен и Андрей Косогов, а также Mark Foundation for Cancer Research.