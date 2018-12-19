Saipem и Renaissance получили строительный подряд на "Арктик СПГ 2" на 2,2 млрд евро

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Совместное предприятие итальянской строительной компании Saipem и турецкой Renaissance (50/50) получило контракт объемом 2,2 млрд евро на инжиниринг и строительство (E&C) для ООО "Арктик СПГ 2" - дочерней компании "НОВАТЭКа". Об этом сообщает итальянский подрядчик.

Saipem, хоть и владеет 50% в СП, является лидером консорциума.

В задачи СП будет входить проектирование и строительство 30-метровых бетонных гравитационных оснований для размещения технологических линий производства СПГ размером 330 на 152 метров. Бетонные основания будут производиться на базе двух сухих доков в Мурманске, а затем буксироваться на полуостров Гыдан.

Ранее глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон сообщал, что Saipem участвует в стадии FEED в проектировании самой платформы и собирается принять участие в тендере на ее отливку.

Внутри основания платформы предполагается создать мощности по хранению СПГ и конденсата.

Для реализации проекта "Арктик СПГ 2" будет использовано три гравитационных платформы, которые будут построены под Мурманском. Затем они будут установлены в акватории Обской губы, на которых будут установлены три линии по сжижению газа по 6,6 млн т в год каждая (всего 19,8 млн т/год). Ресурсной базой является Утреннее месторождение на Гыдане.