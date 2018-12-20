Рубль вырос к доллару и подешевел к евро на старте торгов в четверг

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, евро слегка растет на Московской бирже в четверг утром, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего повышения к доллару после решения ФРС США по ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,37-67,47 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 67,38 руб. (-8,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 76,84 руб. (+4 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 2,74 копейки к уровню закрытия среды, до 71,64 рубля.

Доллар при этом оказался на 26,54 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 36,58 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных валютных парах на старте торгов, следуя за динамикой доллара к евро на глобальном рынке после последнего в этом году заседания ФРС США.

Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку по итогам заседания 18-19 декабря на 25 базисных пунктов - до 2,25-2,50% годовых. Решение совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Вместе с тем медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) по итогам декабрьского заседания указали на то, что в 2019 году руководители ФРС теперь планируют провести два повышения ставки вместо трех, ожидавшихся в сентябре.

При этом Федрезерв ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в США на 2019 год. Прогноз экономического подъема на 2018 год снижен с 3,1% до 3%, на 2019 год - с 2,5% до 2,3%, на 2020 и 2021 годы - подтвержден на уровне 2% и 1,8% соответственно.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг резко снижается, при этом Brent и WTI остаются у минимумов более чем за год. Сигналы ФРС о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики заставили участников рынка усомниться в перспективах роста мировой экономики и спроса на нефть. Кроме того, сохраняются опасения, что объявленного странами ОПЕК+ сокращения добычи будет недостаточно, чтобы устранить избыток предложения.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени уменьшилась на 1,62% - до $56,31 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 2,22%, до $47,12 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent с поставкой в феврале подорожала на 1,74%, а такой же контракт на WTI прибавил 3,37%. В среду, 19 декабря, завершились торги январским фьючерсом на WTI, который в последний день подорожал на 2,1%.