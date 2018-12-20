В Минске оценили в $383 млн потери Белоруссии от российского налогового маневра

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко оценивает потери своей страны в 2019 году из-за налогового маневра в РФ в $383 млн при цене на нефть $70 за баррель.

"Ухудшение экономики нефтеперерабатывающих заводов (Белоруссии - ИФ) от реализации налогового маневра в 2019 году составляет $240 млн, снижение поступлений налогов в бюджет соразмерно величине $143 млн", - сказал Ляшенко в четверг в Минске, выступая в парламенте. Данные параметры рассчитаны исходя из цены на нефть $70 за баррель, уточнил он.

Как сообщалось, белорусская сторона обеспокоена последствиями для национальной экономики налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Белоруссия импортирует нефть из России беспошлинно, но в результате отмены в РФ экспортных пошлин на нефть стоимость российской нефти для Минска пропорционально вырастет. Это радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии.

Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Белоруссия также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Ранее республиканский Минфин оценивал потери доходов белорусского бюджета в связи с полной отменой экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в сумму более $2 млрд, или около 4% ВВП.