"Мир" запустил сервис по оценке благонадежности клиента

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК), оператор российской платежной системы "Мир", запустила в пилотном режиме сервис проверки благонадежности и кредитоспособности клиентов, сообщает во вторник газета "Известия".

Благодаря скоринговому сервису 323 банка, подключенных к НСПК, смогут принимать решение о выдаче займа гражданину по результатам анализа способности платить за жилищно-коммунальные услуги или сотовую связь, а также оплачивать штрафы за нарушения ПДД.

"Известия" отмечают, что, по мнению экспертов, наличие дополнительной информации облегчит доступ к займам гражданам без кредитной истории и позволит банкам более эффективно выдавать займы.

Сейчас сервис работает в пилотном режиме. Решение о полноценном запуске "Мир" примет весной следующего года.

Карта "Мир"

"Национальная система платежных карт", являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после того, как ряд российских банков попал под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками.

НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 года. Позднее был законодательно закреплен график перевода бюджетников и пенсионеров на обслуживание по карте "Мир".