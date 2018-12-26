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Задорнов усомнился в реальности сценария продажи Альфа-банка

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сценарий продажи Альфа-банка государственному или частному покупателю не представляется реальным, считает глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов.

"Этот сценарий не представляется реальным, если только там не какая-то крупная промышленная группа, которые, наоборот, сейчас стараются всячески, и правильно, избавиться от непрофильного для себя бизнеса и сосредоточиться на основной для себя деятельности", - сказал М.Задорнов в интервью каналу "Россия 24".

По его словам, это мог бы быть частный или иностранный банк, но подобный вариант развития событий также маловероятен.

"Для того, чтобы это был государственный банк, нужно, чтобы либо правительство, либо Центральный банк выделили для этой покупки условно $5-7 млрд, то есть это получается сейчас полтриллиона рублей. Я думаю, что мне трудно себе представить, что, например, парламент или правительство всерьез проголосуют за такой риск, невозможно себе представить", - отметил глава "Открытия".

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Он также добавил, что огосударствление российского банковского сектора - временное явление. "Все-таки нужна приватизация и банков, и других финансовых компаний", - сказал Задорнов. Планируется, что санируемые через Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) банки в будущем продадут частным инвесторам.

Слухи о покупке Альфа-банка ВТБ стали активно муссироваться в телеграм-каналах летом этого года. Тогда куратор розницы в госбанке Владимир Верхошинский занял пост главного управляющего директора Альфа-банка. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что это слухи "на ровном месте".

О переговорах сторон по сделке написала 11 декабря газета Financial Times. Однако в тот же день от лица акционеров Альфа-банка было обнародовано заявление, опровергающее и продажу банка ВТБ, и утверждение о ведении переговоров.

Помимо Михаила Фридмана и UniCredit, акционерами Альфа-банка через ABH Holdings являются Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен и Андрей Косогов, а также Mark Foundation for Cancer Research.

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Теги: Альфа-банк, ВТБ

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