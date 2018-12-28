Медиарейтинг компаний - 2018

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В конце года "СКАН-Интерфакс" составил рейтинг российских корпораций по количеству их упоминаний в СМИ.

Кроме того, эксперты рассчитали индекс заметности, который учитывает не просто количество упоминаний, но также влиятельность источника и роль объекта в новости (главная или второстепенная). Этот индекс позволяет оценивать качество упоминаний – чем больше про персону писали влиятельные СМИ в главной роли, тем выше его индекс заметности.

Лидеры

В 2018 году тройка лидеров по количеству упоминаний осталась неизменной, как и 2017 году первые места заняли: Сбербанк, "Газпром" и "РЖД". На одну строчку в рейтинге поднялся "Банк ВТБ", заняв 4-е место. Уступив место в пятерке лидеров госкорпорации "Ростех", опустилась на 6-е место компания "Роснефть". В 2017 году СМИ активно освещали суд над экс-министром Алексеем Улюкаевым, обвиняемым в вымогательстве взятки в размере 2 млн долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина, а также взаимоотношения компании и АФК "Система". В текущем году эти темы освещались уже в меньшей степени, показатель упоминаемости "Роснефти" снизился более чем на 20%, а индекс заметности – более чем на 40%.

В 2018 году по-прежнему доминирующие позиции в рейтингах занимают два крупнейших российских банка – Сбербанк и ВТБ. Это связано активной работой пресс-служб, обширной сетью филиалов, их социальной деятельностью и активной позицией руководителей. В текущем году Герман Греф и Андрей Костин выступали с многочисленными экономическими и политическими заявлениями, получившими широкое освещение в СМИ.

Традиционно высокую позицию в рейтингах занимает компания "Россети", лидер в сфере электроэнергетики. В 2018 году они запустили ряд крупных проектов (создание системы SCADA в рамках реализации концепции цифровой трансформации) и продолжили работу по электрификации страны.

Взлеты и падения

В 2018 г. сразу на 9 позиций по количеству упоминаний и на 13 по показателю Индексу заметности поднялась госкорпорация "Роскосмос". Подобный всплеск интереса СМИ вызван в первую очередь историей с обнаружением отверстия в бортовом отсеке корабля "Союз МС-09". Почти 40% публикаций с упоминаний "Роскосмоса" было посвящено расследованию этого инцидента. Также СМИ активно обсуждали дело о предполагаемой госизмене сотрудника ЦНИИМаш, обвиняемого в передаче за рубеж секретных российских разработок в области гиперзвука.

Сразу на 17 строчек – с 30-го на 13-е место по количеству упоминаний – поднялась компания Олега Дерипаска "РусАл". Подобный рост обусловлен попаданием компании в санкционные списки Департамента казначейства США и лично Дерипаски в так называемый "Кремлёвский список". Почти половина публикаций с упоминанием компании была посвящена зарубежному давлению на предприятие, а также последующему решению Минфина США о снятии санкций с "РусАла" и других активов Олега Дерипаски.

Почти в два раза вырос показатель Индекса заметности у ритейлера "Магнит". Главным инфоповодом в 2018 году стала сделка по продаже 29,1% акций "Магнита" банку ВТБ и избрание новым генеральным директором Ольги Наумовой, сменившей на посту Сергея Галицкого, основателя розничной сети "Магнит".