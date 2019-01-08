Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем идут "очень хорошо"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении проходящих в настоящее время торговых переговоров с Китаем.

"Переговоры с Китаем идут очень хорошо!", - написал он в своем твиттере.

Как сообщалось, американская делегация в Пекине во вторник продолжила переговоры с представителями китайской стороны. Этот визит стал первой личной встречей с 1 декабря, когда лидеры двух государств объявили о "торговом перемирии".

Надежды на то, что эта встреча принесет определенные плоды, выросли после появления информации об участии в переговорах вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявшего предыдущий раунд переговоров с США.

Вашингтон и Пекин, вероятно, достигнут хорошего соглашения по торговым вопросам, требующим неотложного решения, однако прийти к договоренности по структурным проблемам будет сложнее, заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью CNBC в понедельник.

"Я думаю, есть очень хорошие шансы, что мы придем к разумному урегулированию с Китаем, с которым нам удастся жить и которое будет учитывать все ключевые вопросы. Для меня это вопросы, требующие немедленного решения. Их будет решить проще всего", - сказал Росс.