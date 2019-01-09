Экономика

Китай пообещал увеличить закупки американских товаров

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем, завершившийся в среду, фокусировался на обещании Пекина существенно увеличить закупки американских сельхозтоваров, энергоносителей и промышленной продукции, говорится в заявлении офиса торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

В заявлении отмечается, что стороны рассмотрели способы "достижения справедливости, взаимной выгоды и сбалансированности торговых отношений".

Представители двух стран полагают, что соглашение в любом случае должно включать условие о непрерывном контроле эффективности его выполнения, отмечают в офисе торгового представителя США.

Американская делегация подготовит руководящие указания для следующих шагов по итогам переговоров после возвращения в Вашингтон.

Позднее в этом месяце Лайтхайзер, как ожидается, встретится с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющим торговые переговоры с США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как сообщалось, переговоры изначально планировались на два дня, но во вторник были продлены еще на день, что рынки сочли признаком прогресса. Пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Лу Кан заявил, что продление переговоров показывает, что стороны серьезно относятся к ним.

Представители китайской делегации заявили в среду, что США и Китай по-прежнему расходятся по ряду структурных вопросов, и эти разногласия могут быть преодолены в рамках дальнейших переговоров, которые пройдут на более высоком уровне.

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Теги: США, Китай, КНР

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