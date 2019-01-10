Мнучин назвал условия восстановления санкций против "Русала", "Евросибэнерго" и En+

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Стивен Мнучин в четверг заявил, что компании En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", которые Вашингтон намерен исключить из санкционного списка, могут вновь подпасть под санкции в случае не соблюдения требований Минфина.

"Они (эти компании - ИФ) обязались предоставить Минфину беспрецедентный уровень прозрачности в отношении их операций, что гарантировало бы: (Олег - ИФ) Дерипаска не восстановит контроль над (компаниями - ИФ). В результате эти структуры больше не будут подпадать под санкции", - говорится в заявлении Мнучина.

"Минфин будет бдительно следить за тем, чтобы En+ и "РусАл" исполняли свои обязательства. Если эти компании не смогут выполнять условия, то они будут иметь дело с очень реальными и быстрыми последствиями, включая восстановление санкций",- подчеркнул он.

В то же время Мнучин отметил, что российский бизнесмен Олег Дерипаска остается под санкциями, а его собственность в юрисдикции США заморожена. Также глава Минфина заявил, что ведомство недавно ввело санкции в отношении Виктора Бояркина - "одного из близких деловых партнеров Дерипаски".

Мнучин подчеркнул, что в отношении любого лица, которое зная об этом, вело значительные транзакции с партнерами Дерипаски, будут вводиться санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Он напомнил, что всего под американскими санкциями находятся 272 российских физических и юридических лица, причем в отношении 256 из них санкции ввел Минфин. Также, согласно заявлению, 150 российских физических и юридических лица оказались в списках CAATSA.