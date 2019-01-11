В Конгрессе США раскритиковали выступление Мнучина о снятии санкций с En+, "Русал" и "Евросибэнерго"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала выступление министра финансов Стивена Мнучина по отмене санкций в отношении компаний Олега Дерипаски En+, "Русал" и "Евросибэнерго" "тратой времени законодателей".

"Я вышла просто не впечатленная, потому что здесь находится министр финансов, но он почти ничего не сказал", - заявила Пелоси после брифинга Мнучина.

По ее словам, это был "один из худших секретных брифингов ...администрации Трампа".

"Он ответил на несколько вопросов, но не предоставил свидетельств. У них был брифинг по разведке, а затем они прочитали документ, который не имел секретности, тратя время членов Конгресса", - добавила спикер Палаты представителей.

В свою очередь, Мнучин отверг претензии Пелоси, заявив, что ответил на все вопросы.

"Я был несколько шокирован оценкой, поэтому я просто прокомментирую, я пришел сюда добровольно через два дня после того, как ко мне обратились с просьбой", - сказал министр финансов США журналистам.

"Эта администрация была более жесткой по отношению к России и приняла больше российских санкций, чем было раньше, мы будем продолжать это делать", - добавил он.

Кроме того, Мнучин заявил, что администрация президента рассмотрит возможность передвинуть сроки запланированного снятия санкций с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

По его словам, министерство финансов хочет быть уверенным, что "Конгресс имеет соответствующее количество времени для рассмотрения этого вопроса".