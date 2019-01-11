Главные новости
МоскваТушинский тоннель в Москве открыли после затопленияВ РоссииРоскомнадзор выявил на сайте "Би-би-си" ссылки на идеологов терроризмаВ миреЛукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направлении
Экономика

В Конгрессе США раскритиковали выступление Мнучина о снятии санкций с En+, "Русал" и "Евросибэнерго"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала выступление министра финансов Стивена Мнучина по отмене санкций в отношении компаний Олега Дерипаски En+, "Русал" и "Евросибэнерго" "тратой времени законодателей".

"Я вышла просто не впечатленная, потому что здесь находится министр финансов, но он почти ничего не сказал", - заявила Пелоси после брифинга Мнучина.

По ее словам, это был "один из худших секретных брифингов ...администрации Трампа".

"Он ответил на несколько вопросов, но не предоставил свидетельств. У них был брифинг по разведке, а затем они прочитали документ, который не имел секретности, тратя время членов Конгресса", - добавила спикер Палаты представителей.

В свою очередь, Мнучин отверг претензии Пелоси, заявив, что ответил на все вопросы.

"Я был несколько шокирован оценкой, поэтому я просто прокомментирую, я пришел сюда добровольно через два дня после того, как ко мне обратились с просьбой", - сказал министр финансов США журналистам.

"Эта администрация была более жесткой по отношению к России и приняла больше российских санкций, чем было раньше, мы будем продолжать это делать", - добавил он.

Кроме того, Мнучин заявил, что администрация президента рассмотрит возможность передвинуть сроки запланированного снятия санкций с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

По его словам, министерство финансов хочет быть уверенным, что "Конгресс имеет соответствующее количество времени для рассмотрения этого вопроса".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: En+, Русал, Евросибэнерго, Стивен Мнучин, Нэнси Пелоси

Новости по теме

Экономика
Трамп отказался от участия в Давосском форумеТрамп отказался от участия в Давосском форуме
Причиной этого решения президент США назвал неуступчивость демократов в вопросе строительства стены на границе с МексикойПодробнее
 В 2018 году в России больше всех остальных продуктов подорожали сахар и яйцаВ 2018 году в России больше всех остальных продуктов подорожали сахар и яйца
Росстат уточнил оценку инфляции в РФ за прошедший год, повысив ее до 4,3%Подробнее
 Литва продолжила сухопутный транзит газа в КалининградЛитва продолжила сухопутный транзит газа в Калининград
Ранее в первых числах января литовский газотранспортный оператор фиксировал прекращение поставокПодробнее
 СМИ узнали о риске отмены поездки Трампа в Давос из-за "шатдауна"СМИ узнали о риске отмены поездки Трампа в Давос из-за "шатдауна"
В случае продолжения "шатдауна" численность американской делегации на Всемирном экономическом форуме сильно сократятПодробнее
"Нафтогаз" согласится обсудить отказ от иска к "Газпрому" при заключении нового контракта"Нафтогаз" согласится обсудить отказ от иска к "Газпрому" при заключении нового контракта
По словам главы компании, украинская сторона готова вынести предложение на переговоры после согласования с акционеромПодробнее
 Трудности бурения и извлеченияТрудности бурения и извлечения
Итоги года на рынке нефтесервисаПодробнее
 Цены на АЗС в регионах России выросли вслед за повышением НДСЦены на АЗС в регионах России выросли вслед за повышением НДС
Владимир Путин в декабре говорил, что рост цен на бензин не превысит 1-1,5%, однако подорожание оказалось сильнееПодробнее
 Цена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с декабряЦена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с декабря
К этому привели позитивные новости о торговых переговорах США и КитаяПодробнее
 Вступил в силу новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГОВступил в силу новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО
Согласно указанию Банка России, изменены нижняя и верхняя границы тарифаПодробнее
 Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 годВсемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год
Прогноз роста российской экономики также сниженПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Затопление Тушинского тоннеля в Москве7 фото
10 января
Затопление Тушинского тоннеля в Москве
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию6 фото
09 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваТушинский тоннель в Москве открыли после затопленияВ РоссииРоскомнадзор выявил на сайте "Би-би-си" ссылки на идеологов терроризмаВ миреЛукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направленииСпортГлава "Газпром нефти" Дюков согласился баллотироваться на пост президента РФСВ РоссииВ Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил ЯпонииВ миреАдвокат Весесельницкая назвала предъявленные в США обвинения местью Браудера и прокурора

Федеральные прокуроры проверят украинцев, присутствовавших на инаугурации Трампа

В Конгрессе США раскритиковали выступление Мнучина о снятии санкций с En+, "Русал" и "Евросибэнерго"

Более тонны морского ежа изъяли пограничники на Сахалине у браконьеров

Трамп нашел деньги на строительство стены

Пожарные ликвидировали возгорание в производственном здании в Нижнем Новгороде

Россия допустила возможность обмена заключенных украинских моряков

Бывший адвокат Трампа даст показания в палате представителей США

Производственное здание загорелось в Нижнем Новгороде

Перу запретило въезд Мадуро и другим представителям властей Венесуэлы

Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый этап "Дакара"

Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый этап "Дакара"Теперь первую тройку общего зачета класса грузовиков представляют представители исключительно российской команды Подробнее

Обследование аварийного участка канала имени Москвы начнется в пятницу

Павел Климкин встретился с коллегой из Литвы

Глава МИД Бельгии призвал соотечественников покинуть ДРК

Петра Павленского осудили во Франции на три года

Петра Павленского осудили во Франции на три годаЭмигрант из России сохранил шансы остаться на свободе Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');