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Мнучин привел конгрессменам аргументы в пользу снятия санкций с "РусАла"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Стивен Мнучин в ходе встречи в Конгрессе в четверг привел аргументы в пользу принятого его ведомством решения о снятии санкций с En+ , "РусАла" и "Евросибэнерго" и назвал это решение свидетельством успешности санкционной политики США.

Мнучин отрицал, что снятие санкций призвано помочь российским властям. Он заявил журналистам, сообщает агентство Bloomberg, что это решение не является "политически мотивированным", а связано с ролью, которую эти компании играют на мировом рынке алюминия.

Ряд законодателей подвергли план Минфина сомнению и предложили принять резолюцию для отмены решения о снятии санкций.

Мнучин отметил, что компании En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", которые Вашингтон намерен исключить из санкционного списка, могут вновь подпасть под санкции в случае несоблюдения требований Минфина.

"Они (эти компании - ИФ) обязались предоставить Минфину беспрецедентный уровень прозрачности в отношении их операций, что гарантировало бы: (Олег - ИФ) Дерипаска не восстановит контроль над (компаниями - ИФ). В результате эти структуры больше не будут подпадать под санкции", - говорилось в заявлении Мнучина.

"Минфин будет бдительно следить за тем, чтобы En+ и "РусАл" исполняли свои обязательства. Если эти компании не смогут выполнять условия, то они будут иметь дело с очень реальными и быстрыми последствиями, включая восстановление санкций", - подчеркнул он.

ЭкономикаРусАл и En+ выходят из-под санкций. ОбобщениеРусАл и En+ выходят из-под санкций. ОбобщениеЧитать подробнее

Мнучин напомнил, что российский бизнесмен Дерипаска остается под санкциями, а его собственность в юрисдикции США заморожена. Также глава Минфина заявил, что ведомство недавно ввело санкции в отношении Виктора Бояркина - "одного из близких деловых партнеров Дерипаски".

Мнучин подчеркнул, что в отношении любого лица, которое, зная об этом, вело значительные транзакции с партнерами Дериписка, будут вводиться санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Он напомнил, что всего под американскими санкциями находятся 272 российских физических и юридических лица, причем в отношении 256 из них санкции ввел Минфин. Также, согласно заявлению, 150 российских физических и юридических лица оказались в списках CAATSA.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, покидая встречу, назвала выступление министра финансов по отмене санкций в отношении компаний Олега Дерипаски En+, "РусАл" и "Евросибэнерго" "тратой времени законодателей". "Я не в восторге от того, что здесь находится министр финансов, он почти ничего не сказал", - заявила Пелоси.

По ее словам, это был "один из худших секретных брифингов ...администрации Трампа". "Он ответил на несколько вопросов, но не предоставил свидетельств", - добавила спикер Палаты представителей.

В свою очередь Мнучин отверг претензии Пелоси, заявив, что ответил на все вопросы. "Эта администрация была более жесткой по отношению к России и приняла больше российских санкций, чем было раньше, мы будем продолжать это делать", - добавил он.

Кроме того, Мнучин заявил, что администрация президента рассмотрит возможность передвинуть сроки запланированного снятия санкций с компаний En+, "РусАл" и "Евросибэнерго". По его словам, министерство финансов хочет быть уверенным, что "Конгресс имеет соответствующее количество времени для рассмотрения этого вопроса".

19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Однако группа демократов, возглавляющих семь комитетов Палаты представителей США, обратилась с письмом к Минфину США с просьбой отложить решение о смягчении санкций в отношении компаний Дерипаски En+, "РусАл" и "Евросибэнерго".

The Wall Street Journal сообщала, что эти попытки демократов вероятнее всего не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев. Издание отмечало, что если республиканцы в Сенате решат не поддерживать резолюцию, то "РусАл" и другие компании будут выведены из санкционного списка после 18 января 2019 года.

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Теги: США, Стивен Мнучин, РусАл

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