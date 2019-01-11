Цены на нефть опустились в пятницу, но завершают неделю максимальным ростом за два года

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу после подъема по итогам девяти предыдущих сессий и завершают неделю самым существенным ростом за два года.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени составляет $61,51 за баррель, что на $0,17 (0,28%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,24 (0,39%) - до $61,68 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,09 (0,17%) - до $52,5 за баррель. По итогам торгов 10 января контракт вырос в цене на $0,23 (0,44%) - до $52,59 за баррель.

Девятидневное ралли для Brent стало самым продолжительным с сентября 2007 года, для WTI - с января 2010 года, пишет Market Watch.

С начала недели Brent подорожала на 7,6%, WTI - на 9,3%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 года.

Поддержку нефтяному рынку оказывает оптимизм трейдеров в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил ранее на этой неделе, что согласованного в декабре странами ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 1,2 млн б/с будет более чем достаточно, чтобы вернуть рынок в сбалансированное состояние.

По его оценкам, экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе составит 7,2 млн б/с, а в феврале сократится до 7,1 млн б/с.

Согласно данным S&P Global Platts, страны ОПЕК сократили добычу нефти в декабре на 630 тыс. баррелей, до минимальных за шесть месяцев 32,43 млн баррелей.

Позитивным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стало ослабление доллара США, однако несмотря на то, что в четверг доллар существенно укрепился, цены на нефть продолжили расти.