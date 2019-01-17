"Магнит" официально объявил об избрании в правление экс-главы "Ленты"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" официально объявил об избрании в правление компании экс-главы сети "Лента" Яна Дюннинга.

Как сообщила компания, ее совет директоров одобрил расширение состава руководящего органа "Магнита" до 9 человек. Дюннинг избран в правление с формулировкой "с момента получения разрешения на работу".

По информации РБК, Дюннинг займет в "Магните" новую должность - президента. Ольга Наумова как гендиректор будет по-прежнему отвечать за всю работу "Магнита" и возглавлять правление. Дюннинг будет сосредоточен на продвижении стратегии и взаимодействии со стейкхолдерами, а Наумова как гендиректор будет подотчетна ему и совету директоров, описывала газета новую схему иерархии в "Магните".

Дюннинг ушел из "Ленты" в декабре прошлого года. Он руководил компанией почти десять лет - прошел многолетний акционерный конфликт в "Ленте" (его кандидатуру на посту гендиректора поддерживали TPG и "ВТБ Капитал", которым противостояли Дмитрий Костыгин и Август Мейер), при нём компания провела IPO, стала крупнейшей сетью гипермаркетов в России и третьим по размеру выручки ритейлером - после X5 Retail Group и "Магнита".

В прошлом году у "Магнита" сменился акционер, а затем и управленческая команда. В марте основатель сети Сергей Галицкий продал 29,1% акций группе ВТБ. Весной исполнительным директором ритейлера была назначена Наумова, которая ранее около пяти лет возглавляла сеть магазинов "Пятерочка" (принадлежит главному конкуренту "Магнита" - X5 Retail Group. В июне она стала главным исполнительным директором.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. В 2013-2016 годах компания была первой и по размеру выручки, но в конце 2016 года уступила лидерство X5 Retail Group. Сейчас "Магнит" ставит задачу вернуть лидерство на российском рынке.