Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом рублевых цен blue chips на фоне подорожавшей накануне вечером нефти, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,4%, при этом раллируют акции "РусАла" и GDR En+ Group на ожиданиях снятия санкций США.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2437,85 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1157,26 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,1%.

Доллар стоит 66,41 рубля (+0,04 рубля).

Выросли GDR En+ Group (+8,2%), бумаги "РусАла" (+4,1%), "Магнита" (+1,1%), "Мечела" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Ростелекома" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%, до 202,1 рубля).

Как сообщило агентство Bloomberg в среду, представители Демократической партии в Сенате США не смогли добиться сохранения санкций против компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Для принятия резолюции, блокирующей план президента Дональда Трампа отменить санкции против трех российских компаний (Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго"), демократам необходимо было получить 60 голосов в ее поддержку, тогда как в ходе голосования в среду в Сенате за нее проголосовали лишь 57 сенаторов.

Таким образом, почти все республиканцы, удерживающие большинство в Сенате, выступили против этого документа.

Просели акции "Башнефти" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).

Индексы в США накануне умеренно подросли (на 0,2-0,6%) благодаря сильной отчетности крупнейших банков Уолл-стрит. Кроме того, участники рынка внимательно следили за ситуацией в Великобритании, где парламент днем ранее подавляющим большинством голосов отверг проект сделки Лондона с Брюсселем об условиях Brexit из-за ряда неурегулированных вопросов менее чем за два с половиной месяца до официального срока выхода Великобритании из ЕС. Против сделки проголосовали 432 парламентария, "за" - всего 202 (при необходимых 320).

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена представить план дальнейших действий в понедельник, 21 января. В среду она выиграла парламентское голосование относительно вотума доверия - ее поддержали 325 членов парламента, "против" проголосовали 306. Согласно первоначальному плану, Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

Тем временем в США 26-й день продолжается частичная приостановка работы правительства из-за разногласий по вопросу строительства стены на границе с Мексикой. Ранее CNBC со ссылкой на информированный источник в правительстве США сообщило, что, по оценкам американских властей, каждая неделя "шатдауна" будет приводить к снижению темпов роста ВВП США в первом квартале на 0,1 процентного пункта (п.п.).

Таким образом, если правительство не возобновит работу до конца января, рост экономики в январе-марте замедлится на существенные 0,5 п.п.

Акции Bank of America выросли в цене на 7,2%. Второй по объему активов банк в США резко увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Курс ценных бумаг Goldman Sachs подскочила на 9,5%. Банк также повысил прибыль и выручку в прошлом квартале сильнее ожиданий экспертов, несмотря на снижение доходов от торговых операций.

В четверг в Азии индексы проседают (Япония потеряла 0,2%, Китай - 0,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,4%) из-за опасений возможного очередного ухудшения отношений США и Китая.

По данным газеты The Wall Street Journal, федеральная прокуратура США ведет расследование в отношении китайской Huawei Technologies Ltd., которая подозревается в краже коммерческих секретов у американских компаний, включая T-Mobile. В скором времени власти США могут предъявить обвинения Huawei, сообщили источники WSJ.

Эта информация спровоцировало очередное усиление опасений в отношении переговоров Вашингтона и Пекина, которые пытаются договориться по вопросам торговли.

Нефть утром в четверг корректируется вниз на данных о росте добычи в США до максимума с 1983 года, но цена Brent на $0,56 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $61,1 за баррель (-0,4% и +1,1% накануне), мартовская цена WTI - $52,32 за баррель (-0,6% и +0,4% в среду).

Как стало известно в среду, добыча нефти в США увеличилась на прошлой неделе на 200 тыс. баррелей в сутки - до нового рекорда в 11,9 млн б/с.

По данным министерства энергетики, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 2,68 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения на 2,5 млн баррелей. Тем временем запасы бензина на минувшей неделе подскочили на 7,5 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 3 млн баррелей, запасы дистиллятов также увеличились больше прогноза - на 2,97 млн баррелей против ожидавшихся 1,35 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 743 тыс. баррелей.

Ранее китайская госкорпорация China National Petroleum Corp. (CNPC) обнародовала прогноз, согласно которому спрос на нефть в стране в 2019 году вырастет на 6,9%, до 668 млн тонн.

По оценкам аналитиков ИК "Атон", рынок акций РФ утром подрастет в пределах 0,5%. Большинство акций в целом продолжает пользоваться высоким спросом, бумаги Сбербанка на фоне укрепления рубля закрепляются выше отметки 200 рублей за штуку впервые за несколько месяцев, отмечают эксперты.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, с позиций технического анализа, консолидация вблизи уровня 1150 пунктов по индексу РТС пока остается актуальным сценарием. Сравнительно сильная отчетность Goldman Sachs и Bank of America оказала поддержку рынку акций США, а итоги голосования в британском парламенте по вопросу о доверии правительству снизили политическую напряженность (но не устранили неопределенность в отношении формата Brexit), хотя в целом внешний фон пока не выглядит достаточно благоприятным, чтобы обеспечить устойчивый приток капитала на российский рынок акций.

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение снижения доллара - по данным технического анализа, выход вниз из консолидационного диапазона 66,5-67 руб./$1 подразумевает возможность "тестирования" отметки 66 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, позитивно стартовавший сезон отчетности в США (лучше ожиданий отчитались Bank of America и Goldman Sachs), а также оптимизм вокруг переговоров с Китаем по торговым вопросам и мягкая риторика ФРС позволили индексу S&P 500 отыграть часть потерь декабря, закрепиться выше 2600 пунктов и приблизиться к отметке 50-дневной скользящей средней. Возвращение риск-аппетита двигает мировые индексы вверх, однако появившаяся в прессе информация о том, что власти США проводят уголовное расследование против Huawei, может оказать сдерживающее влияние на динамику мировых рынков и на дальнейшие переговоры с КНР (компанию подозревают в краже коммерческих секретов и шпионаже).

Премьер-министр Великобритании Т.Мэй получила вотум доверия, и к 21 января будет подготовлен план по разрешению ситуации с выходом из Евросоюза. В тоже время Франция и Германия готовы продлить переговоры с 29 марта до конца июня. Таким образом, вероятность жесткого сценария по выходу Великобритании из ЕС может снизиться, можно рассчитывать, что сторонам удастся прийти к соглашению.

Для российского рынка ключевым событием стало голосование в Конгрессе США против снятия санкций с "РусАла". Демократам не удалось набрать необходимое квалифицированное большинство в 60 голосов для постановки резолюции на окончательное голосование (46 демократов и 11 республиканцев голосовали "за"), после чего Минфин продлил срок операций с компаниями О.Дерипаски до 28 января. Теперь ожидается окончательное решение со стороны OFAC.

Наиболее вероятным сценарием для рынка акций РФ видится консолидация вблизи текущих уровней, преодоление отметки 2450 пунктов по индексу МосБиржи позволит рассчитывать на дальнейший рост. При этом новости по "РусАлу" вряд ли станут ключевым триггером для рынка в четверг, считает аналитик.