Система быстрых платежей будет обязательной для системно значимых банков

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Банк России рассчитывает на подключение системно значимых банков к системе быстрых платежей до конца 2019 года, она будет обязательной, в первую очередь, для этих банков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на парламентских слушаниях "Об основных направлениях развития финансового рынка РФ на период 2019-2021 годов".

"Очень важный проект, который будет запущен уже в конце этого месяца - система быстрых платежей (...) С конца января система быстрых платежей будет работать для ограниченного круга клиентов с учетом того, что банкам необходимо адаптировать свои операционные системы, а с конца февраля она сможет работать для всех клиентов тех банков, которые подключаются к системе быстрых платежей. Остальные банки будут присоединяться поэтапно. Мы рассчитываем, что системно значимые банки присоединятся до конца этого года", - сказала она.

Соответствующие изменения законодательства уже направлены в Госдуму.

"Эта система избавит людей от заградительных комиссий при переводе средств между банками. Именно поэтому в рамках системы быстрых платежей Банк России в 2019 году не будет брать с банков комиссии за услуги в системе, а с 2020 года тарифы для банков будут минимальными - от 50 копеек до 3 рублей. Это позволит банкам установить низкие тарифы для своих клиентов, ниже действующих сегодня. И мы совместно с ФАС будем контролировать, чтобы эти тарифы не завышались", - пояснила Набиуллина.