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Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Есть обновление от 10:32

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря ослаблению опасений за рост экономики США, а также благодаря дорожающей нефти из-за ожиданий возможного сокращения добычи сырья в Венесуэле; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2490,54 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1192,82 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже"выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 65,82 рубля (+0,04 рубля).

Подорожали акции "Распадской" (+1,3%), АФК "Система" (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%).

Просели бумаги "Башнефти" (-1,5% и -0,9% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%), "Мобильных телесистем" (-0,2%).

Зарубежные рынки

В США накануне индексы показали смешанную динамику, инвесторы оценивали корпоративную отчетность и статданные с рынка труда.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе уменьшилось на 13 тысяч и составило 199 тысяч - минимум с ноября 1969 года.

Количество заявок упало до рекордного минимума, несмотря на приостановку работы правительства США, вызвавшую рост заявок со стороны государственных служащих примерно на 15 тысяч. Это демонстрирует, что работодатели стремятся всеми силами удержать сотрудников на фоне нехватки квалифицированных кадров в стране.

Столь сильные статданные несколько успокоили опасения по поводу замедления роста мировой экономики и ВВП США в частности.

В пятницу в Азии преобладает рост индексов на акциях высокотехнологичных компаний (японский Nikkei 225 вырос на 1%, Китай - на 0,4%) после ралли производителей полупроводников в США накануне, плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Нефть утром в пятницу также дорожает из-за опасений сокращения поставок топлива из Венесуэлы, цена Brent на $0,7 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $61,65 за баррель (+0,9% и -0,1% накануне), мартовская цена WTI - $53,73 за баррель (+1,1% и +1% в четверг).

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Теги: рынок акций

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