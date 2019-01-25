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Экономика

Нефть Brent подорожала до $61,7 за баррель на опасениях по поводу Венесуэлы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу из-за опасений сокращения поставок топлива из Венесуэлы.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени подорожали на $0,74 (1,23%) - до $61,83 за баррель. На торгах в четверг их цена снизилась на $0,05 (0,08%) и составляла на закрытие $61,09 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,72 (1,36%) - до $53,85 за баррель. Накануне цена WTI увеличилась на $0,51 (0,97%), до $53,13 за баррель.

Переворот в Венесуэле

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально признал бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Вслед за США это сделали Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств.

После этого вступивший в январе в должность президента Николас Мадуро (многие страны признали выборы, на которых он победил, незаконными) объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.

Такое развитие событий может послужить поводом для новых санкций Вашингтона против Венесуэлы, которые могут включать в себя ограничения на поставки нефти. По мнению аналитиков RBC Capital Markets, нефтедобыча в Венесуэле в текущем году сократится на 300-500 тыс. баррелей в сутки, и санкции могут увеличить сокращение на несколько сотен тысяч б/с.

Между тем накануне министерство энергетики США сообщило о том, что запасы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 7,97 млн баррелей, хотя опрошенные Bloomberg эксперты в среднем прогнозировали снижение на 750 тыс. баррелей.

Запасы бензина в Штатах выросли на 4,05 млн баррелей вместо ожидавшегося повышения на 3 млн баррелей. Вместе с тем резервы дистиллятов упали на 617 тыс. баррелей, хотя ожидался их подъем на 900 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки. Импорт нефти подскочил на 664 тыс. б/с.

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Теги: нефть, Венесуэла

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