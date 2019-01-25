Главные новости
В миреСорос предупредил об опасности перерастания "холодной" войны между США и Китаем в "горячую"В миреСМИ узнали о проекте об объявлении чрезвычайного положения в СШАВ миреГоссекретарь США допустил возможность военного вмешательства в дела Венесуэлы
Экономика

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте пятницы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подрастают на Московской бирже в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях фиксации прибыли после уверенного роста в предыдущие торговые сессии.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,75-65,82 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,81 руб. (+3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 74,53 руб. (+13,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 7,8 копейки к уровню закрытия четверга, до 69,73 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,41 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 50,06 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте последних торгов недели на фоне фиксации прибыли после предыдущего роста. Кроме того, участники рынка оценивают сообщение ЦБ РФ о проведении отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

Как говорится в сообщении ЦБ, отложенные покупки будут осуществляться с 1 февраля 2019 года равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд рублей.

Риск введения санкций США против Венесуэлы, которые могут включать в себя ограничения на поставки нефти, подталкивают котировки "черного золота" вверх. Санкции могут быть введены в качестве ответной меры на усиление противостояния главы Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции, бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо. Ранее президент США Дональд Трамп официально признал Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Вслед за США это сделали Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств. После этого Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

На этом фоне мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,83% - до $61,6 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,04% - до $53,68 за баррель.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

Новости по теме

Экономика
Акции "Роснефти" обвалились к уровням месячной давности из-за кризиса в ВенесуэлеАкции "Роснефти" обвалились к уровням месячной давности из-за кризиса в Венесуэле
Компания участвует в пяти проектах по разведке и добыче нефти в ВенесуэлеПодробнее
 ЕС пригрозил США ответными сборами в случае введения пошлин на машиныЕС пригрозил США ответными сборами в случае введения пошлин на машины
Еврокомиссия уже подготовила предварительный список импортируемых из США товаров на сумму 20 млрд евро, в отношении которых могут быть приняты мерыПодробнее
 Правительство рассмотрит постепенную отмену льгот на электроэнергиюПравительство рассмотрит постепенную отмену льгот на электроэнергию
Отмена льгот коснется сельского населения и владельцев электроплитПодробнее
 ЦБ санирует Московский индустриальный банкЦБ санирует Московский индустриальный банк
Банк занимает 33-место по размеру активовПодробнее
NYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским МинфиномNYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским Минфином
По утверждению издания, санкционная сделка может позволить Дерипаске погасить часть долгаПодробнее
 Шефчович рассказал о своих двусторонних переговорах с Россией и УкраинойШефчович рассказал о своих двусторонних переговорах с Россией и Украиной
Представитель Еврокомиссии также анонсировал встречу с европейскими операторами энергосектораПодробнее
 "Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединиться"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединиться
В результате слияния в России появится третий по обороту розничный ритейлерПодробнее
 В ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границуВ ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границу
Основными способами стали подлог документов, "карусель", а также фирмы-однодневкиПодробнее
 S&P подтвердило суверенные рейтинги РоссииS&P подтвердило суверенные рейтинги России
Рейтинг остается на уровне "BBB-/А-3", прогноз - "стабильный"Подробнее
 Суд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AGСуд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG
Суд отменил свое постановление от 29 мая 2018 года, которое вынес по заявлению "Нафтогаза Украины", пытающегося исполнить решение Стокгольмского арбитражаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 января6 фото
24 января
Фотохроника 24 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Массовые беспорядки в Венесуэле9 фото
24 января
Массовые беспорядки в Венесуэле
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСорос предупредил об опасности перерастания "холодной" войны между США и Китаем в "горячую"В миреСМИ узнали о проекте об объявлении чрезвычайного положения в СШАВ миреГоссекретарь США допустил возможность военного вмешательства в дела ВенесуэлыВ миреБеспорядки в Венесуэле унесли жизни 26 человекКультураПремия "Золотой Орел" назовет лучшие фильмы прошлого годаВ миреСША распорядились отозвать часть дипломатов из Венесуэлы

Генпрокуратура открыла въезд в Россию пяти фигурантам "списка Титова"

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте пятницы

Житель Крыма получил 10 с половиной лет колонии за участие в НВФ на Украине

Число жертв взрыва нефтепровода в Мексике возросло до 107 человек

В Кузбассе открыли "горячую линию" после сообщений о голодных обмороках

В Кузбассе открыли "горячую линию" после сообщений о голодных обморокахВласти обещают адресную помощь детям, не обеспеченным питанием Подробнее

Двое рабочих погибли при замене колеса "БелАЗа" под Новосибирском

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

ЦБ 23 января купил валюту для Минфина на 15,57 млрд рублей

Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ 25 января снизились

В Московском регионе при ликвидации нарколаборатории изъяли 40 кг наркотиков

ЦБ начнет проведение отложенных покупок валюты с 1 февраля

Полиция возбудила дело о краже ценной иконы из фондов Исторического музея

Учреждения в Улан-Удэ вернулись к нормальной работе после сообщений о минировании

Нефть Brent подорожала до $61,7 за баррель на опасениях по поводу Венесуэлы

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Еврокапитал-Альянс

Главу Нефтеюганска госпитализировали после обысков

Иван Павлов: количество расследуемых в России "шпионских" дел растет

Иван Павлов: количество расследуемых в России "шпионских" дел растетРуководитель объединения "Команда 29", известного участием в уголовных делах о госизмене и шпионаже, рассказал об особенностях таких дел с точки зрения защиты Подробнее

Десять больниц Иркутской области восстановили работу после эвакуации из-за писем о бомбах

Глава Миннауки опроверг слухи о введении платных предметов в школе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');