Поменялся один из трасти, которые будут голосовать акциями En+

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - En+ Group опубликовала перечень трасти, которые будут голосовать акциями компании в рамках согласованного с американским регулятором OFAC плана по снижению доли Олега Дерипаски.

Один из трасти поменялся по сравнению с предварительным списком, ранее раскрытым компанией: место Дэвида Ноуэра (David Knower), управляющего директора германского подразделения инвесткомпании Cerberus Capital Management, занял Артур Додж. В сообщении En+ не приводится сведений о его биографии, в компании этот вопрос не комментируют.

Две фамилии из этого списка уже были известны - это Дэвид Крейн (David Crane) и Ди Джей Бейкер (D.J. Baker).

Ди Джей (Ян) Бейкер - ветеран американской юриспруденции, специализировался на вопросах корпоративной реструктуризации. В 2017 году он ушел с позиции сопредседателя глобальной практики юрфирмы Latham & Watkins LLP, сейчас входит в советы директоров нескольких компаний, включая Cumulus Media, Enduro Resource и Toshiba Nuclear Energy.

Крэйн в 1996-2000 годах был старшим вице-президентом Lehman Brothers, где курировал энергетический бизнес ряда развивающихся рынков. В 2000-2003 работал в британской International Power, в 2003-2015 годах возглавлял компанию NRG Energy, в 2016 году перешел в инвесткомпанию Pegasus Capital Advisors.

Еще одним трасти будет юридическое лицо - Ogier Global Nominee (Jersey) Limited.

В рамках согласованной схемы вывода "РусАла" и его материнской структуры En+ Group из-под действия санкций, доля Дерипаски в En+ снизится с около 70% до 44,95%. Акции, заложенные по кредитам структур Дерипаски, получит ВТБ , часть доли будет передана благотворительному фонду. Право голоса по этим акциям будет передано трасти.

Кроме того, Дерипаска не будет иметь право голоса по части пакета, который остается у него во владении (он будет голосовать не более 35% акций).

Как сообщалось, в воскресенье США сняли санкции с En+ и "РусАла", при этом Дерипаска остается в SDN List.