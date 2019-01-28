Лондонская биржа металлов сняла ограничения на торговлю алюминием "РусАла"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Лондонская биржа металлов (LME) сняла все ограничения на торговлю алюминием "РусАла", сообщила "Интерфаксу" представитель биржи.

"Вслед за решением OFAC о снятии санкций против "РусАла", LME сняла все предыдущие ограничения в отношении варрантов на металл с брендом "РусАл". Участники также могут заключать контракты с "РусАлом". Эти изменения вступают в силу немедленно", - заявила представитель LME.

LME прекратила торги алюминием "РусАла" с 17 апреля 2018 года (исключение было сделано для металла, произведенного до 6 апреля, когда "РусАл" попал в SDN-list). Любой владелец металла, желавший разместить варранты на алюминий под брендом "РусАла", мог сделать это, только предоставив бирже письменные доказательства того, что выгодоприобретателем является не "РусАл" и его структуры.

После принятия Минфином США изменений в первоначальный санкционный пакет и установления временного срока, в течение которого бизнес-операции с "РусАлом" еще возможны, биржа заявила, что оставляет в силе свой запрет, но разъяснила, что ее участники могут совершать сделки с металлом "РусАла", только до истечения дедлайна OFAC. 31 декабря LME заявила, что, в связи с намерением OFAC исключить "РусАл" из санкционного списка будет рекомендовать снять запрет на выпуск варрантов.

Через LME проходило не более 15% продаж "РусАла" (всего продажи - 3,95 млн тонн алюминия в 2017 году), компания ориентировалась на прямые контракты, в основном на продукцию с добавленной стоимостью, на которую приходилось 47% продаж в 2017 году.

Около полуночи 28 января по московскому времени, то есть воскресным днем по Вашингтону, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) объявила об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка. Санкции сняты за день до полномасштабного вступления в силу: отсрочка, последний раз продленная 21 января, действовала до 28 января.

При этом Дерипаска остается под санкциями, говорится в сообщении американского Минфина.