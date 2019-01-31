Что случилось этой ночью: четверг, 31 января

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Венесуэлы Николас Мадуро пригрозил США "вторым Вьетнамом" в случае американской военной интервенции. Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил о поддержке Вашингтоном идущих в стране акций протеста, а госсекретарь США Майк Помпео призвал венесуэльских военных защитить народ от Мадуро. Вице-президент США Майк Пенс планирует заявить о поддержке венесуэльской оппозиции во время встречи с беженцами. Глава Южного командования США Крэйг Фоллер побывал в районе Колумбии, который находится у границ Венесуэлы. В Вашингтоне заверяют, что не перебрасывают войска в Колумбию, но отмечают, что рассматривают все варианты решения венесуэльской проблемы.

- Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что тайно встречался с представителями венесуэльской армии. Он также пообещал амнистировать всех, кто будет признан невиновным в преступлениях против человечности.

- Несколько стран посвятят ряд международных встреч ситуации в Венесуэле. Власти Уругвая и Мексики совместно соберут конференцию стран, занимающих нейтральную позицию. Министры иностранных дел ЕС обсудят позицию по Венесуэле в Бухаресте — сейчас Евросоюз призывает Каракас провести повторные выборы.

- "Газпром" занял у Mitsubishi UFJ полмиллиарда евро, у Citibank - 425 млн евро. Обе суммы взяты на срок до 2023 года. В прошлом году программа заимствований "Газпрома" составила 740 млрд рублей.