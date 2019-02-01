Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне просевшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,2% на просевших бумагах "Газпрома" и Сбербанка .

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2516,09 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1211,79 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар вырос до 65,59 руб. (+0,19 руб.).

Подешевели акции "РусАла" (-2,6%), "Газпрома" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Башнефти" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%).

Подросли бумаги "Ростелекома" (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), "РусГидро" (+0,3%), "префы" "Башнефти" (+1,1%) и "Мечела" (+0,8%).

В США накануне индексы показали смешанную динамику, инвесторы оценивали отчетность крупных компаний и итоги январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В январе индекс Dow Jones подскочил более чем на 10%, что является лучшей динамикой для этого месяца с 1989 года. Индекс S&P 500 с начала января также зафиксировал более чем 10%-ный рост, впервые с 1987 года.

В четверг стало известно, что число впервые обратившихся за пособием по безработице американцев на прошлой неделе взлетело на 53 тыс., до максимальных с сентября 2017 года 253 тыс. Такой скачок во многом объясняется приостановкой работы правительства США.

Между тем продажи новостроек в США в ноябре взлетели на 16,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с марта.

Накануне Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, что совпало с ожиданиями рынка. При этом из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, и ЦБ подчеркнул необходимость проявить терпение. Кроме того, ФРС заявила о готовности при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции подтвердил сигналы о том, что ЦБ, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу.

Также в центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином "в ближайшем будущем", поскольку не видит возможности заключения соглашения между двумя сторонами без этой встречи.

В пятницу в Азии преобладает рост индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, Китай - на 1,2%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) на заявлениях Трампа о хорошем прогрессе в ходе торговых переговоров с китайской делегацией в Вашингтоне. Американский президент рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до начала марта, когда Вашингтон угрожает ввести повышенные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд.

Тем временем, в Китае вышли слабые данные Caixin о деловой активности в перерабатывающей промышленности КНР: индекс менеджеров закупок (PMI) в январе упал до минимума за три года - 48,3 пункта с 49,7 пункта в декабре. Второй месяц подряд PMI находится ниже 50 пунктов - водораздела между ростом и сокращением деловой активности в секторе.

Нефть утром в пятницу стабилизируется после отката накануне вечером. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $60,84 за баррель (без изменений и -1,1% накануне), мартовская цена WTI - $53,74 за баррель (-0,1% и -0,8% в четверг).

Несмотря на падение цен в четверг, североморская нефть WTI зафиксировала рекордный для января рост за все время наблюдений - с 1983 года. За месяц WTI подорожала более чем на 18%, что также является максимальным подъемом с апреля 2016 года. Цена Brent в январе увеличилась на максимальные с апреля 2016 года 15%.

Инвесторов тревожит ослабление китайской экономики: промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) страны в январе был ниже 50 пунктов (границы между ростом и снижением деловой активности) второй месяц подряд.

На Ближнем Востоке цены на нефть резко повышаются в сопоставлении с ростом котировок Brent из-за продолжающегося сокращения поставок средних и тяжелых марок на мировой рынок. Спред между стоимостью Brent и дубайского контракта, одного из эталонов в регионе, сузился до минимума за 18 месяцев.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, с позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность заметного движения вверх. Вместе с тем в течение дня характер торгов может оказаться менее уверенным, чем накануне, из-за большого потока корпоративной отчетности и экономических статданных (последние включают данные по рынку труда США - Non-farm payrolls, 16:30 по московскому времени). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 65,5 руб.

По мнению аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, итоги заседания Федрезерва и торговых переговоров США-Китай оказывают умеренную поддержку рисковым активам. Двухдневный раунд торговых переговоров между двумя странами завершился, и его результат схож с итогами предыдущих дискуссий - стороны позитивно отзываются о диалоге, говорят о высокой вероятности заключения торговой сделки, но в то же время о принятии конкретных шагов, направленных на разрешение разногласий, пока не сообщается.

Срок "временного перемирия" завершается 1 марта, соответственно, рынки в ближайший месяц могут попасть в зависимость от результатов диалога лидеров двух стран (конкретные сроки встречи пока не определены, но, вероятно, встреча состоится во второй половине февраля).

Для рынка акций РФ на горизонте ближайших нескольких сессий можно ориентироваться на диапазон 2500-2550 пунктов по индексу МосБиржи, текущая локальная коррекция нефтяных котировок может способствовать преимущественному нахождению индекса в середине либо нижней части данного диапазона, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу нейтральный, США и Китай пока не стали делиться достижениями на переговорах по торговым вопросам, но обещали решить сложные вопросы на предстоящей встрече Трампа и Си Цзиньпиня. Соответственно, данный фактор пока оказывает нейтральное влияние на рынки. Эйфория по поводу ФРС довольно быстро испарилась, хотя нет и поводов для распродаж.

На этом фоне можно ожидать консолидации отечественного рынка вблизи достигнутых значений около 2510-2530 пунктов по индексу МосБиржи. Стоит также обратить внимание на заявление оппозиционного президента Венесуэлы, которое было направлено в адрес РФ и Китая. В частности, в нем говорится, что Венесуэла продолжит ответственно относиться к своим внешним обязательствам. Кроме того, в прессе раскручивается мистическая история о том, как Банк Англии не выдал Венесуэле принадлежащее ей золото, а вот ЦБ РФ и ОАЭ провели обменные операции в оперативном режиме. В глобальном плане это означает, что страны с неоднозначными отношениями с Западом могут начать размещение части своих золотых запасов в России как альтернативном центре обеспечения финансовой устойчивости, считает аналитик.