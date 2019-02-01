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Экономика

Рынок акций РФ начал февраль с консолидации

Есть обновление от 19:57

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых февральских торгах консолидировался при смешанной динамике blue chips и индексов из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных внешних сигналов, неделя закрылась ростом индексов.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2521,7 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1211,23 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,4%.

Доллар подрос до 65,59 руб. (+0,19 руб.).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,9-1,6%, доллар подешевел на 0,41 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+3,4%), "префы" "Башнефти" (+2,1%), акции "Северстали" (+1,6%), "Интер РАО" (+1,4%), "Распадской" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%), "АЛРОСА" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Газпрома" (+0,3%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-2,5%), "префы" "Татнефти" (-2%), бумаги "НОВАТЭКа" (-1,7%), "РусАла" (-1,7%), АФК "Система" (-0,8%), Сбербанка (-0,7%, до 216,29 руб.), "Мечела" (-0,6%), "Магнита" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста в пятницу выступили "префы" ПАО "Ижсталь" (+40,2%), акции ПАО "Тантал" (+34,4%), "Челябинского металлургического комбината" (+16,6%), "КАМАЗа" (+3,4%), АДР Qiwi (+2,9%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (-14,2%), акции ПАО НПО "Наука" (-11%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-9,5%), ПАО "Левенгук" (-4,5%), "МРСК Северо-Запада" (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,065 млрд рублей (из них 12,025 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В пятницу в Азии преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, Китай - на 1,3%), плюсуют Европа (FTSE, CAC40 растут в пределах 0,6%, DAX топчется на уровне четверга) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,4%) после заявлений президента США Дональда Трампа о хорошем прогрессе в ходе торговых переговоров с китайской делегацией в Вашингтоне.

Президент США заявил в четверг, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином "в ближайшем будущем", поскольку не видит возможности заключения соглашения между двумя сторонами без этой встречи. Американский президент рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до начала марта, когда Вашингтон угрожает ввести повышенные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд.

В Китае в пятницу вышли слабые данные Caixin о деловой активности в перерабатывающей промышленности КНР: индекс менеджеров закупок (PMI) в январе упал до минимума за три года - 48,3 пункта с 49,7 пункта в декабре. Второй месяц подряд PMI находится ниже 50 пунктов - водораздела между ростом и сокращением деловой активности в секторе.

Нефть к вечеру возобновила подъем после локальной стабилизации днем. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $61,65 за баррель (+1,3% и -1,1% накануне), мартовская цена WTI - $54,44 за баррель (+1,2% и -0,8% в четверг).

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