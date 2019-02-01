Рубль снизился к доллару и евро в пятницу вечером

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно растут на Московской бирже в пятницу вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне неоднозначных итогов торговых переговоров между США и Китаем.

Курс доллара США составил 65,5425 руб. в 19:00, что на 14,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,1575 руб., поднявшись на 31,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 22 копейки - до 69,87 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на первых торгах месяца в рамках фиксации прибыли на фоне замедления темпов повышения мировых бирж и роста волатильности на рынке энергоносителей. Дополнительным фактором, оказывающим давление на рубль, выступает увеличение объемов валютных покупок Центробанком. Кроме того, участники рынка продолжают анализировать итоги двухдневных переговоров между США и Китаем.

Также мировые рынки оценивают данные по рынку труда США за январь. В пятницу стало известно, что число рабочих мест в экономике США в январе 2019 года подскочило на 304 тысячи по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за год. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 165 тысяч. Вместе с тем безработица в США в январе повысилась до 4% с 3,9%, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Цены на нефть ускорили рост вечером в пятницу. Участники нефтяного рынка позитивно отреагировали на данные по рынку труда США и деловой активности в производственном секторе США. По данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США в январе вырос до 56,6 пункта против значения 54,3 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали, что значение этого индекса в январе составит 54,2 пункта. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени поднялась на 1,69% - до $61,87 за баррель. Контракт на WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос на 1,47% - до $54,586 за баррель.

Ранее в ходе торгов котировки "черного золота" демонстрировали нестабильную динамику на фоне внушающих опасения сигналов о замедлении глобального экономического роста из-за итогов американо-китайских торговых переговоров и слабых статданных из Китая. Так, промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) страны в январе был ниже 50 пунктов (границы между ростом и снижением деловой активности) второй месяц подряд.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 30,24 копейки, до 65,6601 руб., и уменьшил курс евро на 5,26 копейки, до 75,148 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в пятницу на 21,56 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 65,5488 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 20,14 копейки к уровню четверга, поднявшись до 65,5478 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 829,155 млн, из которых $781,511 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 47,644 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос по отношению к четвергу на 3,06 копейки, до 75,0835 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 8,3 копейки и составил 75,1264 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR592,662 млн, из которых EUR167,006 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR425,656 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном снизились в пятницу, за исключением ставки на срок 3 месяца, которая выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,58% годовых. В свою очередь, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 12 б.п. - до 7,84% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 8,04% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась также на 2 б.п. - до 8,24% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дня - 8,68% годовых.