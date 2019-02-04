Главные новости
МоскваЧисло жертв пожара в центре Москвы возросло до восьмиВ РоссииСледователи не исключили возможность эксгумации тел участников группы ДятловаВ РоссииOzon отменил бесплатную доставку покупок в пункты выдачи
Экономика

Рубль слегка подешевел к доллару и укрепляется к евро на фоне динамики рынка Forex

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США слегка подрастает, а евро немного снижается на Московской бирже в понедельник вечером; рубль лишь слегка дешевеет к бивалютной корзине в условиях некоторого снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и разнонаправленной динамики в основных валютных парах на рынке Forex.

Курс доллара США составил 65,6125 руб. в 19:00, что на 10,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75 руб., опустившись на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 2 копейки - до 69,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику в основных валютных парах на вечерних торгах вслед за ростом доллара к основным мировым валютам, в том числе евро, на глобальном рынке. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличивается на 0,26% на оптимизме по поводу торговых переговоров США с Китаем.

Сильный доллар негативно влияет на цены на сырьевые товары, включая нефть, поэтому цены на "черное золото" также перешли к падению. Цена мартовских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 уменьшилась на 1,45% - до $61,84 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 2,64% - до $53,8 за баррель. Также инвесторы продолжают следить за развитием событий в Венесуэле, на которую были наложены американские санкции. НПЗ США закупают примерно 500 тысяч баррелей венесуэльской нефти в сутки, и санкции могут резко сократить поставки топлива из страны на мировой рынок.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 5 февраля на 7,42 копейки, до 65,5859 руб., и опустил курс евро на 9,15 копейки, до 75,0565 руб.

Банк России в понедельник провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1,3 трлн рублей (при лимите 1,3 трлн рублей и спросе 1,303 трлн рублей) в среднем по ставке 7,7% годовых.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в понедельник на 5,56 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 65,6044 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 8,21 копейки к уровню пятницы, поднявшись до 65,6262 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 947,145 млн, из которых $591,814 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 355,331 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к пятнице на 1,04 копейки, до 75,0731 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 потерял 1,42 копейки и составил 75,1103 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR541,193 млн, из которых EUR145,18 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR396,013 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали в понедельник снижение в сравнении с предыдущим торговым днем, в то время как стоимость среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов немного подросла. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,78% годовых, ставка на семидневный срок упала на 11 б.п. - до 7,93% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 8,23% годовых. Вместе с тем ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 8,62% годовых, а ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 8,7% годовых.

Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

Новости по теме

Экономика
Россияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляцииРоссияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляции
ЦБ РФ подтвердил прогноз по инфляции за десять минут до наступления "недели тишины"Подробнее
 Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладамСбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
Кроме того, ставки по вкладам повысил Альфа-банкПодробнее
 Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля сниженаЭкспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снижена
Пошлина для некоторых месторождений осталась на нулевом уровнеПодробнее
 ЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCardЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCard
Как рассказала первый зампред Банка России "Ведомостям", тарифы "Мира" для самих банков уже ниже на 10-15%Подробнее
"Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро"Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро
Компания также привлекла кредит у Citi на 425 млн евроПодробнее
 Тощие недра за большие деньги. ОбзорТощие недра за большие деньги. Обзор
Российские компании бьются на аукционах за нефтегазовые месторождения, которых остается все меньшеПодробнее
 В Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеров
Мошенники звонили клиентам с официальных телефонов Сбербанка с предложением перевести средства на другой счетПодробнее
 Ритейлер "Вкусвилл" задумался об IPOРитейлер "Вкусвилл" задумался об IPO
По данным "Ъ", "Вкусвилл" может стать первым вышедшим на биржу продуктовым ритейлером с 2014 годаПодробнее
 "Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках"Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках
Малоизвестные компании не смогут попробовать себя в роли генподрядчиковПодробнее
 В Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгуВ Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгу
Ближайший платеж на $100 млн должен быть перечислен России в конце мартаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 февраля6 фото
04 февраля
Фотохроника 4 февраля
Пожар в центре Москвы6 фото
04 февраля
Пожар в центре Москвы
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваЧисло жертв пожара в центре Москвы возросло до восьмиВ РоссииСледователи не исключили возможность эксгумации тел участников группы ДятловаВ РоссииOzon отменил бесплатную доставку покупок в пункты выдачиВ России"Известия" рассказали о планах по установке уменьшенных знаков по всей РоссииВ РоссииНПФ будут платить пенсии по старым условиям заключившим договор до 2019 годаВ РоссииВ Совфеде предложили ввести санкции в связи со смертью россиянина на Украине

Что произошло за день: понедельник, 4 февраля

Новые жертвы пожара в центре Москвы, желание молодых россиян уехать и платный самовывоз в Ozon Подробнее

Скончался полицейский, раненный в январе при нападении в Нальчике

Рауф Арашуков выразил беспокойство из-за отсутствия встреч с адвокатом

Фотохроника 4 февраля

Фотохроника 4 февраля6 фото

Рубль слегка подешевел к доллару и укрепляется к евро на фоне динамики рынка Forex

Жительница Электростали получила 2,5 года колонии за кражу госнаград у ветерана

Оппозиционеры попросили власти Москвы помочь провести марш памяти Немцова

Обезьяна из цирка-шапито покусала девочку в Ивановской области

Вашингтон заявил о планах соблюдать ДРСМД в первой половине 2019 года

В СКР подтвердили гибель восьми человек на пожаре в центре Москвы

Среди погибших двое детей Подробнее

Обвиняемому в госизмене ученому Темиреву сделали операцию на сердце

Рынок акций РФ завершил понедельник новым максимумом индекса МосБиржи

Число жертв пожара в центре Москвы возросло до восьми

Число жертв пожара в центре Москвы возросло до восьмиКак сообщил источник, тело погибшего было найдено на месте происшествия Подробнее

Движение по Липецкой улице в Москве открылось для движения автомобилей

Следствие попросило арестовать водителя автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области

На Украине продлен мораторий на продажу сельскохозяйственных земель

Министр юстиции Эстонии призвал отказаться от "Тотального диктанта" по русскому языку

"Реал" решил продлить контракт с Модричем

Суд продлил задержание аспиранта МГУ на 72 часа по делу об изготовлении взрывчатки

Мадуро обратился за помощью к папе римскому

Арестован владелец "Стелла-банка", подозреваемый в многомиллиардном хищении

Женщина получила условный срок за попытку вывезти бриллианты из РФ в нижнем белье

В Ростове-на-Дону умер спаситель семи еврейских семей в годы войны

Аналитики не исключили готовность Apple купить Netflix

Арашуков-старший не жаловался правозащитникам на условия в СИЗО "Лефортово"

Schlumberger отозвала ходатайство на покупку доли в Eurasia Drilling

Российская делегация поедет на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');