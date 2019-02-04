Рубль слегка подешевел к доллару и укрепляется к евро на фоне динамики рынка Forex

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США слегка подрастает, а евро немного снижается на Московской бирже в понедельник вечером; рубль лишь слегка дешевеет к бивалютной корзине в условиях некоторого снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и разнонаправленной динамики в основных валютных парах на рынке Forex.

Курс доллара США составил 65,6125 руб. в 19:00, что на 10,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75 руб., опустившись на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 2 копейки - до 69,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику в основных валютных парах на вечерних торгах вслед за ростом доллара к основным мировым валютам, в том числе евро, на глобальном рынке. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличивается на 0,26% на оптимизме по поводу торговых переговоров США с Китаем.

Сильный доллар негативно влияет на цены на сырьевые товары, включая нефть, поэтому цены на "черное золото" также перешли к падению. Цена мартовских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 уменьшилась на 1,45% - до $61,84 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 2,64% - до $53,8 за баррель. Также инвесторы продолжают следить за развитием событий в Венесуэле, на которую были наложены американские санкции. НПЗ США закупают примерно 500 тысяч баррелей венесуэльской нефти в сутки, и санкции могут резко сократить поставки топлива из страны на мировой рынок.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 5 февраля на 7,42 копейки, до 65,5859 руб., и опустил курс евро на 9,15 копейки, до 75,0565 руб.

Банк России в понедельник провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1,3 трлн рублей (при лимите 1,3 трлн рублей и спросе 1,303 трлн рублей) в среднем по ставке 7,7% годовых.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в понедельник на 5,56 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 65,6044 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 8,21 копейки к уровню пятницы, поднявшись до 65,6262 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 947,145 млн, из которых $591,814 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 355,331 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к пятнице на 1,04 копейки, до 75,0731 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 потерял 1,42 копейки и составил 75,1103 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR541,193 млн, из которых EUR145,18 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR396,013 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали в понедельник снижение в сравнении с предыдущим торговым днем, в то время как стоимость среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов немного подросла. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,78% годовых, ставка на семидневный срок упала на 11 б.п. - до 7,93% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 8,23% годовых. Вместе с тем ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 8,62% годовых, а ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 8,7% годовых.