Рынок акций РФ завершил понедельник новым максимумом индекса МосБиржи

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций в понедельник обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах металлургов во главе с "РусАлом" благодаря надеждам на включение бумаг алюминиевой компании в индексы MSCI после снятия санкций США; в целом динамика blue chips оказалась смешанной из-за просевшей нефти после роста и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2523,52 пункта (+0,1%) - новый максимум на закрытие торгов (максимум дня и новый исторический пик - 2537,43 пункта), индекс РТС - 1211,15 пункта (-0,01%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,4%.

Доллар подорожал до 65,63 руб. (+0,13 руб.).

Индексный провайдер MSCI объявил о том, что "РусАл" и En+ Group теперь имеют право на потенциальное включение в индекс MSCI Russia в связи с отменой санкций США в отношении этих компаний.

В понедельник выросли GDR En+ Group (+5,1%), акции "РусАла" (+4,8%), "РусГидро" (+3,4%), "Распадской" (+1,5%), "Северстали" (+1,4%), "Башнефти" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,8%), "Мобильных телесистем" (+0,7%), "Мечела" (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,3%).

Акции "ЛУКОЙЛа" в понедельник обновили максимум - бумаги поднимались до 5406 рублей, после чего к вечеру откатились к 5350 рублям (+0,6%).

Подешевели бумаги "Аэрофлота" (-2,6%), "АЛРОСА" (-1,7%), "Мосбиржи" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,8%), "Татнефти" (-0,6%), "Россетей" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы").

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили "префы" ПАО "Ижсталь" (+39,7%), акции ПАО "Тантал" (+30,2%), ПАО "Южный Кузбасс" (+24,9%), "Кубаньэнерго" (+16,6%), "префы" "ОМЗ" (+10,7%), акции ПАО "Челябэнергосбыт" (+8%), Мособлбанка (+6,8%), "МРСК Сибири" (+4,8%).

Подешевели бумаги "Челябинского металлургического комбината" (-6,2%), ПАО НПО "Наука" (-5,6%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (-3,6%), ПАО "Плазмек" (-3%), ПАО "Наука-Связь" (-2,8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,735 млрд рублей (из них 8,834 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В США в пятницу индексы показали смешанную динамику, позитивное влияние на настроения инвесторов оказали неожиданно хорошие данные с рынка труда США.

Число рабочих мест в экономике США в январе подскочило на 304 тысячи по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за год, сообщило министерство труда. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 165 тысяч, свидетельствуют данные Trading Economics. Опрошенные MarketWatch экономисты прогнозировали рост на 172 тысячи. Вместе с тем безработица в США в январе повысилась до 4% с 3,9%, тогда как эксперты не ожидали изменения.

В понедельник в Азии преобладал рост индексов в условиях закрытия целого ряда бирж в связи с государственными праздниками (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%), в Европе индексы к вечеру просели (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,7%), также наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 просел на 0,01%, Dow Jones - на 0,2%).

Биржи материкового Китая, Тайваня, Вьетнама и Южной Кореи были закрыты в понедельник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

Инвесторы ждут дальнейших шагов США и Китая по урегулированию споров, связанных с торговлей и развитием технологий. Переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе не завершились заключением соглашения и, по всей видимости, не принесли существенных подвижек. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и завершить работу над соглашением.

Нефть к вечеру в понедельник корректируется вниз после роста к $63,6 за баррель Brent на данных о сокращении в США активности добычи. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $61,93 за баррель (-1,3% и +3,1% в пятницу), мартовская цена WTI - $53,93 за баррель (-2,4% и +2,7% в пятницу).