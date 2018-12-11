В России

Установка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублей

По информации "Коммерсанта", правительство планирует сделать установку таких интеллектуальных систем учета обязательной

Установка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублей
Фото: ТАСС, Егор Алеев

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российских жителей, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить "умные счетчики", сообщает "Коммерсантъ".

По оценкам издания, переход на "умный учет" газа может обойтись населению РФ почти в 130 млрд рублей.

"Коммерсантъ" отмечает, что вице-премьер Дмитрий Козак после совещания по развитию интеллектуальных систем учета электроэнергии поручил к марту 2019 года разработать предложения о внедрении аналогичных "умных счетчиков" на газ.

В ноябре 2017 года законопроект Минэнерго об установке обязательной подобных счетчиков для электроэнергии прошел первое чтение в Госдуме. Основные споры разворачивались вокруг того, в чьи обязанности войдет установка интеллектуальных систем учета (ИСУ), кто будет обладать правом собственности на них, а также источников финансирования.

В газовом секторе подробные параметры пока не проработаны, но, очевидно, речь пойдет об установке ИСУ населению, так как на крупных предприятиях уже действуют сложные системы учета газа. По мнению источников издания, стоимость установки газовых "умных счетчиков" будет несколько дороже, чем в энергетике, и составит около 5 тыс. руб. за штуку.

"Но кто будет заниматься установкой и в каких объемах, должны решить министерства", — отмечает собеседник "Ъ".

Сами счетчики давно существуют, "любой желающий их сейчас может поставить в добровольном порядке".

По данным "Газпрома", на начало года уровень газификации в России составлял 68,1%, газ доведен до 25,6 млн домовладений и квартир. То есть подключение ИСУ для такого количества абонентов может обойтись примерно в 128 млрд руб. "Россети" ранее заявляли о потребности в 20 млн ИСУ (точки учета по границам балансовой принадлежности).

Источники издания в правительстве и отрасли подчеркивают, что пока "тема в зачаточной стадии".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия
В России
Установка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублей
По информации "Коммерсанта", правительство планирует сделать установку таких интеллектуальных систем учета обязательнойПодробнее
 Суд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны АлексеевойСуд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны Алексеевой
Самого Пономарева на заседание не привезли, так как в спецприемнике не получили соответствующее письмо из судаПодробнее
 Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во ВладивостокПутин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток
С соответствующим предложением в октябре выступил только что назначенный врио губернатора ПриморьяПодробнее
 "ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет"ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет
Первый самолет с застрявшими на китайском острове Хайнань российскими туристами вылетит в РФ во вторникПодробнее
Спиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяСпиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголя
Медведев заявил, что это лишит торговлю алкогольными суррогатами экономической основыПодробнее
 Главная военная прокуратура начала проверку поставок продовольствия для РосгвардииГлавная военная прокуратура начала проверку поставок продовольствия для Росгвардии
Ранее РБК сообщил о расследовании ФАС в отношении крымского мясокомбината "Дружба народов"Подробнее
 Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУВице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУ
После смерти своего предшественника Игоря Коробова он временно исполнял обязанности главы военной разведкиПодробнее
 "Яндекс" обнародовал список главных тем 2018 года"Яндекс" обнародовал список главных тем 2018 года
Рейтинг основан на запросах, которые россияне чаще всего вводили в поисковом сервисе "Яндекса"Подробнее
 "Ангарский маньяк" Попков получил второй пожизненный срок за 60 убийств и изнасилований женщин"Ангарский маньяк" Попков получил второй пожизненный срок за 60 убийств и изнасилований женщин
Ранее ему уже был вынесен приговор по делу о 22 убийствахПодробнее
 Правозащитник Пономарев попросил суд разрешить ему посетить похороны АлексеевойПравозащитник Пономарев попросил суд разрешить ему посетить похороны Алексеевой
Руководитель движения "За права человека" отбывает 16 суток ареста за нарушение правил проведения массовых акцийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСбой произошел сразу на двух линиях московского метроВ РоссииУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейВ миреМакрон в ответ на акции протеста объявил о повышении МРОТ во ФранцииВ миреСША отменили рекомендацию для своих граждан не путешествовать в РоссиюВ миреАрестованная в США россиянка Бутина согласилась частично признать вину СпортЮжная и Северная Корея обсудят совместное участие в летней Олимпиаде-2020

Беглов через неделю после назначения уволил советника Забирана за интервью

НАСА покажет усомнившемуся американскому баскетболисту доказательства высадки на Луну

Более 40 экс-сенаторов предупредили об угрозе конституционного кризиса в США

Рубль подрос к доллару и евро после небольшого снижения накануне

Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,2%

Установка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублей

Установка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейПо информации "Коммерсанта", правительство планирует сделать установку таких интеллектуальных систем учета обязательной Подробнее

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за двое суток

Движение на зеленой ветке московского метро восстановлено после сбоя

Бесшумные субмарины проекта "Лада" появятся у берегов Камчатки

"ИрАэро" вывезла 373 россияна с китайского Хайнаня на родину

Поезд застрял в тоннеле на Замоскворецкой линии московского метро

Трампа обеспокоила возможность объявления ему импичмента

Сбой произошел сразу на двух линиях московского метро

Сбой произошел сразу на двух линиях московского метроИнтервалы движения были увеличены на зеленой и фиолетовой линиях Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');