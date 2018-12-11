Установка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российских жителей, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить "умные счетчики", сообщает "Коммерсантъ".

По оценкам издания, переход на "умный учет" газа может обойтись населению РФ почти в 130 млрд рублей.

"Коммерсантъ" отмечает, что вице-премьер Дмитрий Козак после совещания по развитию интеллектуальных систем учета электроэнергии поручил к марту 2019 года разработать предложения о внедрении аналогичных "умных счетчиков" на газ.

В ноябре 2017 года законопроект Минэнерго об установке обязательной подобных счетчиков для электроэнергии прошел первое чтение в Госдуме. Основные споры разворачивались вокруг того, в чьи обязанности войдет установка интеллектуальных систем учета (ИСУ), кто будет обладать правом собственности на них, а также источников финансирования.

В газовом секторе подробные параметры пока не проработаны, но, очевидно, речь пойдет об установке ИСУ населению, так как на крупных предприятиях уже действуют сложные системы учета газа. По мнению источников издания, стоимость установки газовых "умных счетчиков" будет несколько дороже, чем в энергетике, и составит около 5 тыс. руб. за штуку.

"Но кто будет заниматься установкой и в каких объемах, должны решить министерства", — отмечает собеседник "Ъ".

Сами счетчики давно существуют, "любой желающий их сейчас может поставить в добровольном порядке".

По данным "Газпрома", на начало года уровень газификации в России составлял 68,1%, газ доведен до 25,6 млн домовладений и квартир. То есть подключение ИСУ для такого количества абонентов может обойтись примерно в 128 млрд руб. "Россети" ранее заявляли о потребности в 20 млн ИСУ (точки учета по границам балансовой принадлежности).

Источники издания в правительстве и отрасли подчеркивают, что пока "тема в зачаточной стадии".