В ОПЕК задумались о более формальном партнерстве со странами не-ОПЕК

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия и ее союзники в Персидском заливе поддерживают заключение формального партнерства с группой из 10 нефтедобывающих стран во главе с Россией, чтобы вместе пытаться влиять на ситуацию на мировом нефтяном рынке. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц в ОПЕК.

Это предложение позволит формализовать неформальный альянс между ОПЕК и группой нефтедобывающих стран во главе с Россией, которые сотрудничают уже несколько лет. В частности, в рамках такого партнерства может быть закреплено проведение регулярных совместных встреч в течение ближайших 3 лет.

Иран и другие страны-производители выступают против более тесного партнерства, опасаясь, что в нем будут доминировать Саудовская Аравия и Россия, говорят источники газеты в картеле.

Страны-члены ОПЕК и государства, не входящие в организацию, готовятся обсудить предложение о соглашении в Вене на неделе, начинающейся 18 февраля. Сторонам еще предстоит снять разногласия, сказал газете один из источников.

Министры, по словам других источников, рассчитывают финализировать договоренности в апреле, когда пройдет встреча членов ОПЕК+.

В декабре страны ОПЕК и группа нефтедобывающих стран, не входящих в картель, договорились снизить добычу на 1,2 млн баррелей в день для поддержания баланса спроса и предложения на рынке.

Ранее Саудовская Аравия выдвигала предложение создать новую организацию с участием России, но оно уже не рассматривается, пишет газета.