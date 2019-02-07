Нефть Brent подешевела до $62,45 за баррель после роста накануне

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок демонстрирует умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг после подъема накануне, рынок продолжает оценивать данные о запасах топлива в США.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени подешевели на $0,24 (0,38%) - до $62,45 за баррель. На торгах в среду их цена выросла на $0,71 (1,15%) и составляла на закрытие $62,69 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,15 (0,28%) - до $53,86 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,35 (0,65%), до $54,01 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,26 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали увеличения на 3,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,44 млн баррелей.

Тем временем добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам четвертой недели подряд.

Негативным фактором для нефтяного рынка в четверг является продолжающееся укрепление доллара США, что делает менее выгодными инвестиции в сырьевые товары. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,03%, подъем индикатора наблюдается третью сессию подряд.