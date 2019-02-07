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Кандидат США на пост главы Всемирного банка призвал сократить кредиты для Китая

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат США на пост главы Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мальпас считает необходимым сократить объемы кредитования, которые организация направляет Китаю, и сосредоточить усилия на повышении качества жизни в бедных странах.

"Речь идет не о полном прекращении помощи Китаю, но, скорее, о сдвиге в отношениях, с тем чтобы больше денег было доступно для стран с более низким уровнем доходов или развивающихся стран", - заявил он в интервью Bloomberg TV.

Реформа ВБ, решение о которой было принято в прошлом году, уже предусматривает сокращение кредитования Китая, и Мальпас лишь хочет добиться ее реализации. В случае избрания на пост президента ВБ он собирается повысить эффективность организации в борьбе с крайней нищетой.

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ВВП Китая составляет около $18 тыс. в расчете на душу населения с учетом покупателей способности, что сопоставимо с уровнем доходов в странах из середины списка, например, в Бразилии и Таиланде.

Действующий глава банка Джим Ён Ким решил уйти в отставку досрочно и покинул свой пост 1 февраля.

На этой неделе президент США Дональд Трамп официально назвал заместителя министра финансов по международным отношениям Дэвида Мальпаса кандидатом на пост президента Всемирного банка. При этом 62-летний Мальпас известен как критик этой международной финансовой организации, он последовательно упрекал ВБ в неэффективности, излишнем кредитовании Китая, а также заявлял, что глобализм и многосторонний подход в международных отношениях "зашли слишком далеко".

В прошлом году Мальпас сыграл важную роль в согласовании увеличения капитала ВБ на $13 млрд.

По словам Мальпаса, решение Вашингтона о выдвижении его кандидатуры было хорошо принято другими странами-участницами ВБ. Однако он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

Глава Всемирного банка является традиционно представителем США, которые имеют 16% капитала этой организации. Совет исполнительных директоров банка будет рассматривать кандидатуры на пост руководителя организации с 7 февраля по 14 марта.

В ближайшие недели Мальпас посетит ряд стран с целью заручиться поддержкой на мартовском голосовании совета.

Теги: Всемирный банк, Дэвид Мальпас

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