Brent подорожала до $63,99 за баррель на новостях о переговорах США и Китая

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем, инвесторы ждут новых сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая. Brent приблизила к максимальному уровню за три месяца.

Накануне рост поддержали данные о дальнейшем снижении мирового производства нефти и сокращении экспорта Саудовской Аравии.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск увеличилась на $0,38 (0,60%) - до $63,99 за баррель. В среду контракты подешевели на $1,19 (1,9%) - до $63,61 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,28 (0,52%) - до $54,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,80 (1,5%) - до $53,90 за баррель.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отложить введение повышенных пошлин на китайские товары на 60 дней, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Изначально Трамп установил для достижения устраивающего обе стороны торгового соглашения 1 марта в качестве крайней даты. В противном случае США поднимут тарифы на ввозимые из Китая товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

По данным министерства энергетики США, Венесуэла на прошлой неделе сократила поставки нефти в страну до рекордно низкого уровня, а Саудовская Аравия поставляла всего 415 тыс. баррелей в сутки (б/с), что совпадает с историческим минимумом.

Вместе с тем запасы нефти в США выросли по итогам четвертой недели подряд - на 3,63 млн баррелей, до максимума с конца 2017 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 2,7 млн баррелей.

Резервы бензина в США повысились за неделю на 408 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,19 млн баррелей. Аналитики ожидали роста запасов бензина на 800 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на такую же величину.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам пятой недели подряд.