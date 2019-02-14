Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,3-2,4%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим падением цен blue chips на фоне распродаж из-за угрозы введения США новых антироссийских санкций, при этом позитивные сигналы с мировых площадок инвесторы проигнорировали; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,3-2,4% во главе с бумагами банков и "Роснефти" из-за возросших санкционных рисков.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2453,38 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1162,36 пункта (-2,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже просели в пределах 3,3%.

Доллар стоит 66,38 рубля (-0,13 рубля).

Подешевели рублевые акции Сбербанка (-3,3% и -3% "префы"), ВТБ (-2,3%), "Роснефти" (-2,2%), "Распадской" (-1,8%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Газпрома" (-1,4%), АФК "Система" (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,1%), "Россетей" (-1%), "АЛРОСА" (-1%).

Выросли акции "РусАла" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,4%).

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.

Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

Помимо этого, к этой части относятся санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций, предлагаемая сенаторами, касается российской "агрессии" на Украине. В ответ на действия РФ на Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ, "в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе".

В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

Зарубежные рынки

Тем временем, внешние площадки подают позитивные сигналы. В США в среду индексы выросли на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности переноса крайнего срока для достижения соглашения с КНР. Изначально Трамп установил 1 марта в качестве крайней даты, к которой Вашингтон и Пекин должны достичь соглашения, чтобы Штаты не подняли пошлины на ввозимые из Китая товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

Однако во вторник он сказал, что готов сдвинуть крайний срок для заключения торгового соглашения с Китаем.

В четверг в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 снизился на 0,02%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, несмотря на хорошие данные о внешней торговле КНР), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Китай в январе увеличил экспорт в долларовом выражении на 9,1% после сокращения на 4,4% в декабре, падение китайского импорта замедлилось с 7,6% до 1,5%. Аналитики в среднем ожидали снижения экспорта на 3,2%, импорта - на 10%.

При этом профицит торгового баланса Китая в отношениях с США уменьшился второй месяц подряд, с $29,87 млрд в декабре до $27,3 млрд в январе, на фоне падения общего объема китайско-американской торговли.

Нефть утром в четверг продолжает рост, инвесторы ждут новых сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая. Цена Brent на $0,8 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в среду, и находится у максимума за три месяца.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $64,35 за баррель (+1,2% и +1,9% в среду), мартовская цена WTI - $54,41 за баррель (+1% и +1,5% накануне).