Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,6%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне позитивной динамики внешних площадок и дорожающей нефти, фактором поддержки также выступает подтверждение агентством Fitch рейтинга РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2492,91 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1184,78 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар стоит 66,33 рубля (-0,03 рубля).

Повысился рублевый курс акций "Распадской" (+1,5%), ВТБ (+0,8%), "Башнефти" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), Сбербанка (+0,6%, до 209,3 рубля), АФК "Система" (+0,6%), "Мечела" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%).

Подешевели бумаги "РусАла" (-0,9%), "Татнефти" (-0,4%).

Зарубежные рынки

В США в пятницу индексы выросли на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая, которые хотя и завершились в пятницу без согласования условий дальнейшего сотрудничества, однако обе стороны отметили, что несколько приблизились к соглашению.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о достижении сторонами прогресса по некоторым важным вопросам, сообщило китайское госинформагентство "Синьхуа". "На следующей неделе переговоры продолжатся в Вашингтоне. Я надеюсь, работа по-прежнему будет плодотворной, и мы подойдем к достижению взаимовыгодного соглашения", - сказал Си Цзиньпин.

В сообщении Белого дома, распространенном в пятницу, отмечается, что США и КНР достигли прогресса в переговорах, однако сохраняются моменты, над которыми им еще предстоит поработать.

Поддержку фондовому рынку также оказало заявление члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард о том, что Федрезерву следует завершить процесс сокращения объема активов на балансе в 2019 году.

В центре внимания инвесторов остается политическая ситуация в США: американский президент Дональд Трамп в пятницу объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, чтобы высвободить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

В понедельник растут индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,03%), поскольку участники рынка положительно восприняли заявления США и Китая о некотором прогрессе на торговых переговорах в Пекине и теперь ждут их продолжения в Вашингтоне на этой неделе.

Переговоры возобновятся в Вашингтоне уже в понедельник, хотя рынки США будут закрыты в связи с государственным праздником.

Нефть утром в понедельник также продолжает подъем после роста более чем на 5% по итогам прошлой недели, инвесторы ждут продолжения торговых переговоров США и Китая; текущий уровень цен Brent на $1,1 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $66,64 за баррель (+0,6% и +2,6% в пятницу), мартовская цена WTI - $56,46 за баррель (+0,9% и +2,2% в пятницу).

Основной сессии в Нью-Йорке в понедельник не будет в связи с государственным праздником в США. За прошлую неделю цена Brent выросла на 6,7%, WTI - на 5,4%.