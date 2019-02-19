Рынок акций РФ во вторник снизился на санкционных опасениях и просевшей нефти

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник снизился вторые торги подряд на санкционных опасениях и на фоне просевших фондовой Европы и нефти; индекс МосБиржи остановился в районе поддержки 2450 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2458,55 пункта (-0,6%, минимум дня - 2450,2 пункта), индекс РТС - 1173,64 пункта (-0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,4%.

Доллар подешевел до 65,99 рубля (-0,29 рубля).

Председатель Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин заявил во вторник, что хотя российская экономика и адаптировалась к прошлым западным санкциям, "к сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность новой адаптации". "И они могут быть жестче, чем то, что есть сейчас", - отметил он.

Снизился рублевый курс акций "РусАла" (-2,4%), "АЛРОСА" (-2,2%), "Газпром нефти" (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), "Северстали" (-1,4%), "Мобильных телесистем" (-1,3%), "Башнефти" (-1,1%), Сбербанка (-1% и -1,1% "префы"), "РусГидро" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,6%).

Акции АФК "Система" просели на 0,5% вместе с рынком, хотя утром бумаги росли на фоне известий о завершении сделки по сокращению корпорацией своей доли в АО "Лидер-Инвест" до 49%. Ранее АФК "Система" объявила о сделке по продаже 51% "Лидер-Инвеста" девелоперу Etalon Group за 15,2 млрд рублей.

Выросли бумаги "Распадской" (+2,1%, до 157,18 рубля - максимум с начала августа 2011 года), "НОВАТЭКа" (+1,9%, до 1094,6 руб.), "Интер РАО" (+1,8%), "Транснефти" (+1,4%), "Норникеля" (+1%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения выступили акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (-6,5% и -13,6% "префы"), ПАО НПО "Наука" (-8,8%), ПАО "Тантал" (-8,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-6,7%), ПАО "Ковровский механический завод" (-5,4%), ОАО "GTL" (-3,5%), "КАМАЗа" (-3,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-3,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+39,8% и +39,7% "префы"), ПАО "Электроцинк" (+17,4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (+8,7%), ПАО "Мультисистема" (+7,4%), АО "Лензолото" (+4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,66 млрд рублей (из них 13,554 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite подросли на 0,1%), однако снизилась Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,1-0,6%), стабилизируются индексы в США после длительных выходных (индексы изменяются в пределах 0,1%).

Японский рынок подрос на заявлениях главы ЦБ Харухико Куроды о том, что Банку Японии придется рассмотреть дополнительное стимулирование в случае дальнейшего укрепления иены, которое оказывает давление на инфляцию и экономический подъем. Среди шагов, которые может сделать японский ЦБ, - увеличение объема выкупа активов, а также меры по снижению доходности гособлигаций.

Акции японских автопроизводителей выросли на заявлениях министра экономики Японии Тосимитсу Монтеги о том, что местным компаниям не грозят новые пошлины со стороны США в период продолжения торговых переговоров между двумя странами.

Накануне стало известно, что Минторг США в выходные направил президенту Дональду Трампу доклад по итогам изучения целесообразности введения пошлин на ввозимые в страну автомобили и автокомпоненты по ставке 25% из соображений национальной безопасности. Однако содержание доклада и рекомендации Минторга в отношении пошлин пока неизвестны.

По словам Монтеги, в сентябре прошлого года США и Япония договорились не предпринимать каких-либо мер, вызывающих возражений у любой из сторон, на период продолжения переговоров.

Нефть во вторник подешевела после роста накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $66,07 за баррель (-0,7% и +0,4% в понедельник), апрельская цена WTI - $56,13 за баррель (+0,3% к уровню пятницы).

Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении экспорта нефти Саудовской Аравией.